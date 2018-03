A Bologna una via a Beniamino Andreatta

Bologna : stupra una ragazza travestito da monaco Video : Un violentatore seriale assicurato alla giustizia. I #Carabinieri di Bologna hanno fermato un 23enne di Caserta per violenza sessuale e rapina. Il giovane uomo è stato accusato di avere abusato di una ragazza di 19 anni sotto i fumi dell'alcol, adescandola in una festa di carnevale che si teneva in una discoteca della provincia del capoluogo emiliano. Dopo avere stuprato la giovane donna è fuggito con i soldi della ragazza, il bancomat e alcuni ...

Calciomercato Bologna - in arrivo una rivoluzione incredibile : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, l’obiettivo salvezza è però alla portata, la dirigenza si aspettava qualcosa in più. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione, prevista una rivoluzione incredibile. A partire dalla panchina con il possibile addio di Donadoni, come riportato in precedenza da CalcioWeb, il nome in pole come possibile sostituto è quello di Nicola. Cambiamenti ...

Commise una rapina nel 2016 a Bologna : finisce in cella ad Augusta : I carabinieri della Stazione di Augusta, hanno tratto in arresto, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 9 marzo ...

Serie A Bologna - per Dzemaili una ferita non grave : Bologna - Nulla di grave per Blerim Dzemaili . Ieri il centrocampista ha abbandonato il campo al 27' del primo tempo lasciando il posto a Nagy a seguito di uno scontro con De Roon dell'Atalanta. "Nel ...

Bologna - le ultime : una brutta ed una buona notizia in vista dell’Atalanta : La preparazione del Bologna in vista della gara contro l’Atalanta è proseguita oggi con due sedute di allenamento: la squadra ha lavorato in palestra al mattino e sul campo al pomeriggio, per una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Simone Verdi è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, Riccardo Orsolini ha interrotto l’allenamento per un risentimento ai flessori della coscia destra, da valutare ...

Bologna-Atalanta - parla Donadoni «Non sarà mai una gara come la altre» : Domenica col suo Bologna ospita l'Atalanta: «I legami col passato restanoI nerazzurri hanno raggiunto grandi traguardi, una realtà da cui prendere spunto per crescere».

Bike sharing - entro l'estate il via a Bologna con una flotta da 2.500 mezzi : Idri Bk, annuncia dunque il Comune, è arrivata prima nella procedura di dialogo competitivo espletata da Srm. La durata dell'affidamento è di sei anni e prevede a regime la distribuzione di 2.500 bici ...

Bologna - Dzemaili : 'Destro sfortunato - meglio dopo il rosso' : Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la SPAL: 'Destro? Sono cose che succedono, è stato sfortunato e adesso dobbiamo guardare avanti perché questa partita ormai l'abbiamo persa. L'espulsione di Gonzalez? La ...

Spal-Bologna - ecco perchè non è una partita normale : Spal-Bologna, la partita della verità. Si avvicina la 27^ giornata del campionato di Serie A, turno clamoroso, il più bello dell’anno per le tante partite in arrivo. Ma una gara che non ha bisogno grosse presentazioni è sicuramente Spal-Bologna, un derby sentitissimo e atteso dai tifosi, una partita che vale una stagione a prescindere dal risultato. Il clima è già caldissimo, si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni, in questo ...

Bologna - rapine in banca : sgominata una gang - arrestati tre italiani : Erano specializzati in rapine in banca, con tanto di sequestro di clienti e dipendenti. Ora, la banda, composta da italiani, è finita in manette. Della gang criminale che per mesi ha seminato il ...