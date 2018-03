8 bit | A way out

ilgiornale

(Di lunedì 26 marzo 2018) Quando si affronta la recensione di un videogioco, si fa una distinzione tra single player e, eventualmente, se è presente nel titolo, la modalità multiplayer, perché, spesso, i diversi giochi sono basati o sull"una o sull"altra esperienza. Con A way out (EA) questa distinzione è impossibile da farsi, perché la campagna è l"unica modalità di gioco presente, ma potrà essere affrontata solo in co-op localmente, ovvero con una persona fisica al nostro fianco, o online con qualche amico che, incredibilmente, non avrà bisogno di acquistare il titolo.I due giocatori impersoneranno due detenuti in un carcere di massima sicurezza dell"America degli anni "70, Vincent e Leo, che, benché abbiano commesso dei reati, non meritano una tale gravità di pena e, infatti, scopriranno di essere stati incastrati da un terzo, ben più temibile, criminale. I due quindi progetteranno la fuga e la vendetta ...