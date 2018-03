5 ricordi di Fabrizio Frizzi

wired

: No.. Fabrizio.. no.. questo non dovevi farcelo... sei uno dei ricordi più belli della mia vita. Sei l’uomo migliore… - Manilanazzaro : No.. Fabrizio.. no.. questo non dovevi farcelo... sei uno dei ricordi più belli della mia vita. Sei l’uomo migliore… - VaneIncontrada : Ciao Fabrizio .. rimarrai per sempre nei nostri ricordi .. con grandissimo affetto ti abbraccio #fabriziofrizzi - GiOnNy90 : RT @VaneIncontrada: Ciao Fabrizio .. rimarrai per sempre nei nostri ricordi .. con grandissimo affetto ti abbraccio #fabriziofrizzi https:… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) È morto nella notte fra il 25 e il 26 marzo il conduttore televisivo. Volto storico di numerose trasmissioni Rai, il presentatore era stato colto da un’ischemia il 23 ottobre scorso, allontanandosi per qualche mese dalla conduzione del quiz L’eredità, alla cui guida è tornato poco prima della fine dell’anno. Ieri invece è stato colto da un altro malore che lo ha ucciso: “Grazieper tutto l’amore che ci hai donato”, ha scritto in una nota la moglie Carlotta Mantovani, giornalista, sposata nel 2013 e da cui ha avuto una figlia, dopo la relazione storica con la conduttrice Rita Dalla Chiesa. “Conse ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano” è invece il commento della Rai. Conduttore sempre garbato e sorridente (“Se entri in casa d’altri lo devi fare in punta di ...