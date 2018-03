26 marzo - Gianrico Carofiglio discute del suo ultimo libro con Michele Laforgia

puglialive

: RT @dfrancescopesce: Via Crucis della Parrocchia #SantaMariaaiMonti per le vie del Rione Monti venerdì 23 marzo ore 19:30. Presiede Mons. G… - F80baldi : RT @dfrancescopesce: Via Crucis della Parrocchia #SantaMariaaiMonti per le vie del Rione Monti venerdì 23 marzo ore 19:30. Presiede Mons. G… - MeriGuarnaccia : RT @dfrancescopesce: Via Crucis della Parrocchia #SantaMariaaiMonti per le vie del Rione Monti venerdì 23 marzo ore 19:30. Presiede Mons. G… - ChiesaDiRoma : RT @dfrancescopesce: Via Crucis della Parrocchia #SantaMariaaiMonti per le vie del Rione Monti venerdì 23 marzo ore 19:30. Presiede Mons. G… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) ... edizioni Gruppo Abele,neconLa politica è fare i conti con le cose come sono davvero: cioè spesso non belle e non pulite. Bisogna entrare nel fango, a ...