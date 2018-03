“14 arresti” | caos nell’aeroporto italiano La Guardia di finanza ferma un gruppo di

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una operazione davvero chirurgica quella dei militari delladiin servizio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Analizzando le rotte considerate a rischio per il traffico di sostanze illegali, i militari hanno intercettato 14 persone in arrivo allo scalo: nascoste nei loro bagagli c’erano numerose confezioni di farmaci proibiti che sono state sequestrate. Sono state trovate oltre 4.000 confezioni di prodotti farmaceutici “anabolizzanti” o “dopanti”, altamente dannosi per la salute, durante i controlli ai passeggeri. Poi sono stati tutti denunciati alla Procura di Bergamo: rischiano da tre mesi a tre anni di reclusione ed una multa fino a 50 mila euro. Dei quattordici denunciati, provenienti in particolare da Bulgaria, Polonia, Spagna, Romania ...