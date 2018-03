10 modi per bruciare calorie senza mettere piede in palestra

modica si prepara per "A Maronna Vasa Vasa" : La parrocchia di Santa Maria di Betlem si prepara ad organizzare "La festa delle feste", ovvero la Madonna Vasa Vasa, la più attesa dalla città

modica - lettera aperta a Musumeci sulla sanità : Il consigliere comunale Tato Cavallino ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione, Musumeci. Chiesto un intervento urgente

Casoria - Cristarelli : «Recuperi? Invitiamo la Federazione a modificare la data» : Casoria - La FIGC LND Campania ha fissato per Mercoledì 11 Aprile, ore 16:00, il recupero della gara Sessana - Casoria, valevole per la 27Giornata del Campionato di Eccellenza Girone A e non disputata ...

A modica una petizione per trasmettere in tv il consiglio comunale : Il portavoce del movimento politico Modicano "L'alternativa" annuncia l'avvio di una petizione per trasmettere in diretta i lavori del consiglio

Instagram ascolta gli utenti e testa delle modifiche per il feed : Instagram introduce un paio di cambiamenti riguardanti la visualizzazione e l'aggiornamento del feed, preannunciando altre modifiche in arrivo nei prossimi mesi. Ecco le novità del popolare social network. L'articolo Instagram ascolta gli utenti e testa delle modifiche per il feed proviene da TuttoAndroid.

I provvedimenti di Netflix per Tredici – 13 Reasons Why - le richieste dei genitori saranno accolte in 4 modi : La polemica scatenata dalla prima stagione di Tredici - 13 Reasons Why, approdata su Netflix un anno fa, ha riaperto il dibattito pubblico sugli effetti dei prodotti mediatici su adolescenti e pre-adolescenti, in particolare sui rischi di emulazione di comportamenti deleteri come quelli messi in scena dalla serie prodotta da Selena Gomez. La stessa produttrice si era detta consapevole dell'importanza della discussione sul tema, ma aveva ...

14 modi per proteggere gli investimenti in criptovalute : Volete proteggere gli investimenti in criptovalute , uno degli impieghi e dei comparti maggiormente alla ribalta della cronaca negli ultimi anni? Non c'è niente di meglio di rivolgersi a un professionista della sicurezza informatico per potersi difendere dai rischi e raggiungere in modo più sereno i propri obiettivi ...

Tre modi per ricevere Huawei P20 Lite tramite promozioni Wind dal 21 marzo : Ancora non c'è stata la sua presentazione ufficiale, ma ormai sappiamo così tante cose su Huawei P20 Lite che a partire da oggi 21 marzo possiamo prendere in esame le promozioni Wind per acquistarlo in anteprima assoluta. Inutile dire che il costo totale dello smartphone, a prescindere dalla soluzione scelta, sarà uguale al prezzo di listino pari a 369 euro in questa fase. Un po' come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con le prime ...

Turismo : modificato Regolamento contributo di soggiorno - tariffe anche per le locazioni brevi : anche gli affitti brevi saranno tenuti al versamento del contributo di soggiorno, mentre per tutti gli operatori del settore turistico ci saranno maggiori responsabilità come intermediari nella riscossione. La Giunta capitolina ha approvato la delibera che modifica il Regolamento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale. Per la prima volta vengono inseriti tra le […]

Gabriele Amore candidato a sindaco di modica per la Lega : Modica: il centrodestra verso le amministrative. La Lega ha il suo candidato sindaco. Si tratta di Gabriele Amore, giovane veterinario.

Ata - per chi ci ripensa sulla scelta scuole : modello D3 si modifica - ecco come Video : Nonostante le raccomandazioni sul non precipitarsi nello scegliere le 30 scuole [Video], appena disponibile il #modello D3 su Istanze online, tantissimi aspiranti di terza fascia #ATA, hanno gia' effettuato la compilazione dell'ultimo allegato della domanda presentata tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi. Tra questi ci può essere qualcuno che non pensa di avere fatto una scelta appropriata; chi insomma può averci ripensato sulla selezione ...

CAGLIARI - modifiche alla viabilità per la Maratona di domani : Elmo, , dello Sport, La Palma , in entrambi i lati da via Tramontana a ingresso Parco Molentargius, , Lungomare Poetto , da piazza Arcipelaghi all'ingresso area ciclo-pedonale, , Dante , da piazza ...

modica - ragazzo eritreo morto per fame : Non pesava nemmeno trenta chili il giovane eritreo di 22 anni giunto ieri a Pozzallo. I medici non sono riusciti a strapparlo alla morte.

12 modi per smettere di mangiarsi le unghie : Come fare a smettere di mangiarsi le unghie? L’onicofagia non è solo un vizio ma di fatto un disturbo compulsivo che può trovare la sua origine da molte ragioni, ansia e nervosismo su tutte. Ma non solo, possono essere anche più profonde. Le conseguenze possono essere pesanti sia sotto il profilo fisico – inumidire di continuo le unghie le indebolisce e questo può causare un eczema o altre infezioni micotiche delle dita – che psicologico. ...