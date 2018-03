: Cambridge Analytica, Zuckerberg firma una lettera di scuse sui giornali britannici [news aggiornata alle 13:20] - repubblica : Cambridge Analytica, Zuckerberg firma una lettera di scuse sui giornali britannici [news aggiornata alle 13:20] - CybFeed : #News #Zuckerberg su giornali Gb: 'Scusate' - NotizieIN : Zuckerberg su giornali Gb: 'Scusate' -

Mark, amministratore delegato di Facebook, ha pubblicato sui principalibritannici una lettera di scuse per aver "tradito la fiducia" degli utenti del suo social network. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni. Se non ci riusciamo, non vi meritiamo", scrivead una settimana dallo scandalo Cambridge Analytica e dopo le polemiche negli Usa e in Europa per la falla nel controllo che ha consentito a società terze di entrare in possesso dei dati degli iscritti.(Di domenica 25 marzo 2018)