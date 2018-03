Zenga Jr | il gol più bello | proposta di matrimonio in un ristorante di Milano

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Scelte - moduli e dubbi degli allenatori - 28^ giornata) : Zenga - tegola Budimir : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Scelte e i dubbi degli allenatori sugli 11 attesi in campo nella 28^ giornata di SERIE A. Tanti gli assenti annunciati: torna però dal 1' minuto Icardi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo regalato un gol» : Crotone - "Le responsabilità sono le mie. Mi sono affidato a chi aveva fatto benissimo le volte precedenti, ma non abbiamo trovato la fluidità giusta di gioco" . Il tecnico del Crotone , Walter Zenga ,...

Serie A Crotone - Zenga : «Gol di Palomino? Piuttosto casuale» : Crotone - "Prestazione importante dei ragazzi. L'Atalanta è una realtà consolidata, non è più una provinciale, ha un notevole spessore". Il tecnico del Crotone , Zenga , para così a Sky dopo la gara ...

Inter - l'ex Zenga : 'La cessione alla Samp mi fece male - meritavo un trattamento diverso. Sul gol di Caniggia...' : Walter Zenga , tecnico del Crotone , ex portiere di Inter , Sampdoria e Nazionale , parla al Corriere dello Sport , raccontando le tappe più importanti della sua vita: 'Ai miei tempi ci volevano dieci anni per iniziare a giocare in una squadra, io ne avevo solo nove. La squadra del mio quartiere, la ...