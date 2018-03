YouTube | i video per bambini sono pieni di violenza e devianti

Usain Bolt - provino col Borussia Dortmund/ Video - l’allenamento su YouTube : il primo gol alla Bettega! : Usain Bolt, oggi il provino col Borussia Dortmund, Video l’allenamento in diretta su Youtube: “Vivo un sogno”. Il velocista giamaicano si è sottoposto al training con la squadra tedesca(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:38:00 GMT)

Strage Florida - YouTube vieta video che promuovono le armi : Strage Florida, Youtube vieta video che promuovono le armi Strage Florida, Youtube vieta video che promuovono le armi Continua a leggere

Strage Florida - YouTube vieta video che promuovono le armi : Youtube vieta sui suoi canali la trasmissione di video che promuovono la vendita di armi e di alcuni accessori come i dispositivi per trasformare pistole e fucili in armi automatiche. Lo ha annunciato ...

USAIN BOLT - PROVINO COL BORUSSIA DORTMUND/ Video - l’allenamento su YouTube : il giamaicano convince : USAIN BOLT, oggi il PROVINO col BORUSSIA DORTMUND, Video l’allenamento in diretta su Youtube: “Vivo un sogno”. Il velocista giamaicano si è sottoposto al training con la squadra tedesca(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:26:00 GMT)

Usain Bolt - oggi il provino col Borussia Dortmund/ Video - l’allenamento in diretta su YouTube : “Vivo un sogno” : Usain Bolt, oggi il provino col Borussia Dortmund, Video l’allenamento in diretta su Youtube: “Vivo un sogno”. Il velocista giamaicano si è sottoposto al training con la squadra tedesca(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:44:00 GMT)

Programmi Per Scaricare Video Da YouTube Gratis – Aprile 2018 : Vuoi Scaricare Video da YouTube? Cerchi i migliori Programmi per Scaricare Video da YouTube Gratis? Ecco la nostra selezione dei migliori tool per il download di filmati e Video da YouTube in formato MP4, MP3 e in HD (alta definizione) Scaricare Video YouTube Aprile 2018 Come forse hai notato, negli scorsi giorni il celebre sito KeepVid ha smesso di offrire […]

YouTube vieterà la pubblicazione di video che promuovano la vendita e la costruzione di armi : YouTube ha annunciato che non permetterà più la pubblicazione di video che promuovano la costruzione e la vendita di armi e dei loro accessori, come le munizioni. La nuova politica è stata sviluppata negli ultimi quattro mesi e comincerà a The post YouTube vieterà la pubblicazione di video che promuovano la vendita e la costruzione di armi appeared first on Il Post.

Programmi Per Scaricare Video Da YouTube Gratis : Vuoi Scaricare Video da YouTube? Cerchi i migliori Programmi per Scaricare Video da YouTube Gratis? Ecco la nostra selezione dei migliori tool per il download di filmati e Video da YouTube in formato MP4, MP3 e in HD (alta definizione) Scaricare Video YouTube Aprile 2018 Come forse hai notato, negli scorsi giorni il celebre sito KeepVid ha smesso di offrire […]

YouTube : bannati tutti i video contenenti armi da fuoco : Il motivo? Stando a quanto dichiarato dal proprietario del canale, secondo il gigante dello streaming video i contenuti promuovevano ' atti violenti o pericolosi '.

YouTube vuole riempire di annunci i video musicali per spingere a pagare : YouTube inserirà più annunci pubblicitari all'interno dei video musicali, in modo da spingere gli utenti più assidui a pagare per un abbonamento specifico: la notizia arriva da Lyor Cohen, attuale responsabile del dipartimento musicale della piattaforma. L'articolo YouTube vuole riempire di annunci i video musicali per spingere a pagare proviene da TuttoAndroid.

La classifica dei 5 video più popolari su YouTube a febbraio : E' lo spot di Ikea con una coppia che gioca a creare capolavori mischiando ingredienti il video pubblicitario più popolare su YouTube nel mese di febbraio. Alle sue spalle si posiziona Tim con il ...

Il noto YouTuber PewDiePie chiede "soltanto" 100 mila dollari per sponsorizzare un videogioco : Nella promozione di un videogioco hanno repentinamente assunto un'enorme importanza gli influecer, figure ormai imprescindibili per una campagna di marketing efficace. Il più celebre di questi, lo YouTuber svedese PewDiePie, è salito alle cronache in passato tanto per le sue gaffe quanto per la sua dichiarazione dei redditi, che certifica come Felix "PewDiePie" Kjellberg sia un vero e proprio milionario.Multiplayer.it ha riportato la ...

YouTube - download dei video disponibile adesso in 125 paesi : La novità non è stata annunciata con grandi squilli di tromba, ma è sicuramente molto interessante laddove le tecnologie di connettività non consentono lo streaming in mobilità. L'opzione consente la ...

YouTube estende il supporto per il download dei video in 125 paesi : YouTube estende il supporto per il download dei video in 125 paesi. Questo ampliamento del supporto sembra coincidere con la diffusione di YouTube GO, la versione alleggerita di YouTube, in altrettanti paesi, che potrebbero ottenere la possibilità di scaricare i video da YouTube anche nella versione completa dell'app. L'articolo YouTube estende il supporto per il download dei video in 125 paesi è stato pubblicato per la prima volta su ...