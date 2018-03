YouTube Android Background Con YouTube Vanced APK Download

YouTube : picture-in-picture e live streaming da PC - finestre anti fake news - sottotitoli automatici e test su Android : Nel frattempo, gli ingegneri del video-sharing di Mountain View si sono portati avanti semplificando il modo in cui può avvenire lo streaming da PC : da oggi, infatti, non sarà più necessario usare ...

Tema scuro su YouTube? Ecco come abilitarlo su Android - con il root : Google ha da poco abilitato il Tema scuro su YouTube, solamente nella versione per iOS. Anche se non è ancora disponibile nella versione Android, è possibile, utilizzando i permessi di root, attivarlo anche sul robottino verde.

YouTube con tante novità per Android Android TV - ed i sottotitoli automatici ai Live : Aggiornamenti anche per i Live streaming . Questi ultimi, in un primo tempo solo quelli realizzati in inglese, saranno dotati di un sistema di sottotitoli automatici che - basato sulla stessa ...

Come scaricare musica da YouTube su Android : Finalmente scaricare canzoni MP3 da Youtube direttamente sul vostro smartphone o tablet Android non sarà più un problema grazie ad alcune app totalmente gratuite. Quest’ultime vi permetteranno di scegliere il video direttamente da Youtube e scaricarlo sotto forma di MP3, cioè estraendo solo il file musicale. A volte la qualità degli MP3 potrebbe non essere eccellente ma se siete comunque curiosi di provare e valutare voi stessi il ...

Snaptube : Scaricare Video Da YouTube E Facebook Android : Se hai uno smartphone Android, devi assolutamente provare l’app Snaptube per Scaricare Video da YouTube e Facebook in un click Snaptube per Android Oggi voglio presentarti un programma fantastico che ogni possessore di smartphone o tablet Android dovrebbe assolutamente avere sul proprio dispositivo. L’app si chiama Snaptube e permette di Scaricare Video e filmati da YouTube […]

Con l'app YouTubeAuto si guardano i video su Android Auto : YouTubeAuto è un'app che consente agli utenti di guardare i video pubblicati su YouTube attraverso i propri device Android Auto