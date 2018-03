Windows 10 Mobile | Come abilitare le PWA in Microsoft Edge

Twitter per Windows 10 e Windows 10 Mobile diventa una PWA - notizia positiva o negativa? : Durante questa notte, gli sviluppatori di Twitter hanno silenziosamente aggiornato l’app ufficiale per Windows 10 e Windows 10 Mobile trasformandola da UWP nativa a PWA. Abbiamo più volte parlato negli articoli precedenti riguardo le PWA che non sono altro della applicazioni web-view, ovvero riportano un sito web così com’è, ma con l’aggiunta di alcune funzionalità tipicamente implementate in quelle tradizionali. Ritornando a ...

Posta e Calendario per Windows 10 e Windows 10 Mobile si aggiorna : Pochi giorni fa, l’app Posta e Calendario si è aggiornata per tutti i dispositivi Windows 10 e Windows 10 Mobile che sono registrati al programma Insider nel canale Release Preview. Il nuovo aggiornamento introduce alcuni miglioramenti e, la possibilità di modificare la spaziatura tra cartelle e messaggi. Spaziatura: Questa nuova funzionalità può essere trovata dagli Insider andando su ImPostazioni > Personalizzazione > Spaziatura ...

ENI Enjoy si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : Sembrerà strano, ma ci sono tuttora aziende importanti, in questo caso ENI (non di certo una piccola compagnia da quattro soldi), che non solo decidono di non ritirare la propria app per Windows Phone ma addirittura di supportarla. L’app Enjoy, utile per usufruire del servizio di car sharing del noto colosso degli idrocarburi sempre più adottato nelle grandi città italiane, è stata aggiornata recentemente per tutti gli smartPhone con a ...

ING Bank saluta Windows 10 Mobile definendolo un OS obsoleto : La banca olandese ING, dopo aver rilasciato la propria app per smartphone Windows nel lontano 2013, è pronta adesso a ritirarla definitivamente dal Microsoft Store. La sua rimozione avverrà a partire dal 16 aprile 2018 e, come ci si aspettava, la motivazione risiede nella dismissione di Windows 10 Mobile da parte del Colosso di Redmond. Nel suo comunicato, tuttavia, ING ha forse un po’ troppo esagerato nelle proprie dichiarazioni ...

Windows 10 Mobile CU : disponibile la build 15063.966 [fix del bug dei file PDF] : Dopo aver risolto su Windows 10 Mobile Feature 2 il bug che non permetteva agli utenti di aprire i file PDF nel browser Edge, Microsoft lo ha ora eliminato anche sui dispositivi Mobile rimasti a Creators Update (abbreviato CU). Ricordiamo che sono molti gli smartphone rimasti a questa versione di Windows 10 Mobile, ovvero Creators Update, poichè non compatibili con l’ultimo major; nello specifico sono il Lumia 640, 640 XL e, se si attiva ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows 10 Mobile - ecco le novità : L’applicazione Telegram Messenger per Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile si è aggiornata questa mattina alla versione 3.0 introducendo alcune novità. Changelog Ricerca degli sticker nella barra di ricerca Nuova voce Connessi con Telegram nella privacy per vedere gli accessi web Visualizzazione del testo formattato nelle didascalie Suggerimenti per le menzioni con @ nelle didascalie Migliorato supporto VPN Miglioramenti nel download e ...

PitlaneOne - l’alternativa all’app ufficiale della Formula 1 per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 5 marzo l’app ufficiale della Formula 1 ha abbandonato definitivamente il Microsoft Store diventando non più disponibile al download dopo nemmeno due anni dal rilascio. I fan e i seguaci di tale campionato automobilistico che utilizzano la piattaforma targata Redmond saranno sicuramente rimasti alquanto delusi nell’apprendere questa notizia. Per fortuna però esiste un’alternativa sviluppata da un piccolo developer ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.313 e risolto il bug dei file PDF : Oltre a Windows 10, Microsoft dopo due giorni ha pensato anche a Windows 10 Mobile rilasciando un nuova build numerata 15254.313 per tutti gli utenti Feature 2. Come tutti speravamo, è stato finalmente risolto il bug che non consentiva agli utenti di aprire i file PDF da Microsoft Edge costringendoli pertanto a utilizzare app di terze parti. Changelog Addresses issue in which PDFs cannot be rendered in Microsoft Edge on Windows 10 ...

Unigram X si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile - introdotta la modalità lavoro : Dopo il major update ricevuto alcune settimane fa, gli sviluppatori di Unigram hanno deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per la loro app su Windows 10 e Windows 10 Mobile. La nuova versione è numerata 1.2.1562 e porta con sè tre novità interessanti, tra cui la modalità lavoro utile a organizzare meglio la lista delle chat. Changelog ufficiale modalità lavoro: Nascondi le chat silenziose per concentrarti sulle conversazioni ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di distanza, un nuovo prodotto, a prima vista, migliorato sotto molti punti di vista con un design più moderno e arrotondato, un minimo di 4 giorni ...

Subway Surfers : interrotto il supporto per Windows 10 Mobile : Kiloo, la software house dietro al famoso gioco Mobile Subway Surfers, ha inizialmente interrotto il supporto per i dispositivi basati su Windows Phone 8 nel 2016 pubblicando una nuova UWP per Windows 10 Mobile. Dopo neanche due anni, anche quest’ultima app universale viene ufficialmente dismessa e gli utenti non vedranno ricevere più aggiornamenti, i quali sono importantissimi in questo titolo dato che ogni mese viene presentata, con un ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store : Truecaller è un software presente su iOS, Android e Windows che consente di identificare le chiamate sconosciute e rilevare e bloccare automaticamente quelle di tipo spam provenienti dai fastidiosi call-center che tutti conosciamo. L’app per Windows 10 Mobile risulta una delle migliore UWP sviluppate per questa piattaforma in quanto è molto veloce, funzionale e con un’interfaccia ordinata e gradevole, forse anche meglio delle ...

L’app Formula 1 saluta Windows 10 e Windows 10 Mobile : Rilasciata meno di due anni fa, la UWP ufficiale della Formula 1 è stata abbandonata dagli sviluppatori e non è più disponibile al download per Windows 10 e Windows 10 Mobile. La segnalazione arriva direttamente da alcuni utenti, i quali, pur avendo effettuato il rinnovo dell’abbonamento mensile, hanno potuto costatare che l’app non funziona, non riceve più aggiornamenti e infine non può essere scaricata dal Microsoft Store. A ...