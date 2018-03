WhatsApp : utenti nel panico - ecco perchè : WhatsApp è la famosissima applicazione di messaggistica che una moltitudine di persone utilizza per comunicare: l'app è spesso e volentieri al centro dell'attenzione, un po' per gli aggiornamenti che si susseguono e un po' per le bufale che circolano sul web. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, ben presto gli utenti della piattaforma potranno ricevere ulteriori novità attraverso l'arrivo di una nuova versione. utenti in allerta, ma non ce n'è ...

Facebook accerchiata : fondatore WhatsApp chiede a utenti di cancellare profili - Agcom vuole informazioni : Facebook accerchiata per lo scandalo Datagate: mentre il co-fondatore di WhatsApp Brian Acton consiglia ai suoi follower su Twitter di cancellarsi da Facebook, con l'hashtag #deleteFacebook, anche l'...

WhatsApp/ App più usata in Italia : a breve il sorpasso su Facebook come utenti attivi : WHATSAPP è l'app più usata in Italia. In arrivo nei prossimi giorni un aggiornamento con due nuove funzioni relative alle note vocali e all'invio di video-messaggi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:00:00 GMT)

WhatsApp - aggiornamento/ Gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti : Whatsapp, aggiornamento: gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti. L'applicazione si arricchisce di altre due interessanti innovazioni del tutto inattese.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:37:00 GMT)

WhatsApp : aggiornamenti importanti in arrivo per gli utenti Video : L'app WhatsApp [Video] è ormai è diventata un riferimento quasi indispensabile per milioni di utenti in tutto il mondo. Le sue molteplici funzioni oltre che per inviare messaggi istantanei vengono utilizzate per scambiarsi foto, filmati in diretta e tanti altri dati. Ma con il passare del tempo sono subentrate nella messaggeria, ai danni degli utenti, delle situazioni non sempre piacevoli come le numerose notizie fake e le famose quanto ...

WhatsApp E FACEBOOK - NO A SCAMBIO DATI UTENTI/ Nessuna multa in cambio di garanzia della privacy : WHATSAPP e FACEBOOK, no a condivisione dei DATI degli UTENTI: Nessuna multa in cambio di garanzia della privacy. Il servizio di messaggistica ha firmato un accordo con ICO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:08:00 GMT)

WhatsApp/ No alla condivisione con Facebook dei dati degli utenti - ma solo per breve tempo… : WhatsApp, trucchi e funzioni segrete: come attivare le notifiche per sapere quando una persona è online. Se volete sapere tutto di un contatto che vi interessa, ecco come dovete fare(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:53:00 GMT)

WhatsApp : richieste utenti ascoltate - risposte automatiche in arrivo : La famosa applicazione di messaggistica istantanea ha da sempre aggiornato le proprie funzionalità e peculiarità cercando di migliorarsi nel migliore dei modi, provando ad accontentare le richieste degli utenti, anche se a volte sembra che non ascoltino per niente alcuni consigli che i fruitori di WhatsApp lanciano continuamente agli sviluppatori. C'è una richiesta, da parte degli utenti, che più di altre si fa sentire a gran voce per svariati ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

WhatsApp choc - nuove truffe illudono ed ingannano gli utenti Video : #WhatsApp continua a confermarsi come l'applicazione di messaggistica istantanea [Video] più amata non soltanto dagli utenti ma anche da quei truffatori abituati a sfruttare un simile mezzo per diffondere le loro discutibili iniziative. nuove pericolose truffe circolano su WhatsApp In questi ultimi giorni, coloro che nel quotidiano utilizzano WhatsApp hanno fin da subito segnalato la presenza di un messaggio alquanto sospetto, che di to ...

WhatsApp choc - nuove truffe illudono ed ingannano gli utenti : WhatsApp continua a confermarsi come l'applicazione di messaggistica istantanea più amata non soltanto dagli utenti ma anche da quei truffatori abituati a sfruttare un simile mezzo per diffondere le loro discutibili iniziative. nuove pericolose truffe circolano su WhatsApp In questi ultimi giorni, coloro che nel quotidiano utilizzano WhatsApp hanno fin da subito segnalato la presenza di un messaggio alquanto sospetto, che di seguito riportiamo ...

WhatsApp : multa da 320 euro per gli utenti - bufala o verità? Video : #WhatsApp resta ancora una volta al centro di molte discussioni. La piattaforma dal grande successo ha da poco raggiunto la quota di 1,5 miliardi di utenti. Ad annunciare la cosa è stato l'amministratore Marck Zuckerberg alcuni giorni fa durante un evento. Da quando l'azienda è stata acquista dal fondatore di Facebook, il suo successo è stato sempre in continua crescita grazie anche a tutti i nuovi aggiornamenti introdotti nella ...

WhatsApp - utenti protagonisti di un nuovo e clamoroso traguardo Video : #WhatsApp, come ormai tutti quanti saprete, rimane ancora oggi l'applicazione di messaggistica istantanea [Video] più diffusa al mondo, sia su smartphone #Android e sia considerando gli #iPhone di Apple con a bordo il sistema operativo iOS. Lo stesso discorso, in linea di massima, vale anche per i tablet. Anche su PC, WhatsApp Web sta letteralmente spopolando fra gli utenti. A conferma di quanto descritto chiamiamo in causa gli ultimi dati ...