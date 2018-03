Web Tax | Ceta | Sud | fallimenti | le partite in bilico fra i «no» di M5S e Centrodestra

Web Tax : come l'Europa vuole introdurla : Bruxelles propone in tempi rapidi l'introduzione di un'imposta del 3% sui ricavi dei colossi della Rete

Sulla Web Tax l'Europa si sta muovendo su due linee parallele : Una tassa 'provvisoria' del 3% sul fatturato dei colossi del web e una riforma più a lungo termine che punta a far pagare le imposte ai colossi della Rete là dove producono i profitti. Queste le due ...

"L'accordo sulla Web Tax va fatto il prima possibile" : «Serve un accordo il prima possibile». La spinta per accelerare sulla web tax arriva dai cinque principali Paesi Ue: i ministri dell'Economia di Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna hanno lanciato un appello agli altri partner Ue per accogliere le proposte presentate ieri dalla Commissione. Due le opzioni messe sul ...

AMAZON PRIME/ L'aumento a 36 euro e quel dubbio sulla Web tax : AMAZON PRIME aumenta il costo dell'abbonamento annuale quasi raddoppiandolo. Il tutto proprio quando la Commissione europea parla di web tax.

Privacy e Web Tax - l’Europa non sarà più il Far West in cui spadroneggiare : È illusorio temere o sperare che adesso Facebook faccia la fine di MySpace, l'antesignano dei social network comprato da Rupert Murdoch nel 2005 per 580 milioni di dollari e poi rapidamente soppiantato dal social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook non ha i piedi d'argilla, è un colosso ben sostenuto da una capitalizzazione al Nasdaq di poco meno di 500 miliardi di dollari. Ad affondarla non saranno i j'accuse per le ...

Arriva la Web Tax Ue : 3% sui ricavi da pubblicità e traffico dati : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di ...

L'Europa presenta una Web Tax - anzi due - sui profitti delle big tech : Una prima web tax al 3% promette di recuperare 5 miliardi da Google, Amazon, Facebook & Co. Poi l'imposta a lungo termine. Ma tra gli stati non c'è intesa

L’Europa presenta una Web Tax - anzi due - sui profitti delle big tech : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Tanto per cominciare, una tassa del 3% sui ricavi che i colossi del web pubblicità online, attività social e vendita di dati. Poi, se gli Stati europei raggiungeranno un accordo, si passerà a un sistema fiscale per tassare gli utili là dove vengono generati. È questa, in sintesi, la proposta di una, anzi due web tax in salsa europea. Dopo mesi ...

L’Europa si muove sulla “Web tax” : La Commissione ha presentato un piano per obbligare le grandi società di Internet a pagare le tasse dove realizzano i profitti The post L’Europa si muove sulla “web tax” appeared first on Il Post.

Webtax : Ue propone 3% su ricavi - ma è già scontro tra Stati : Ecco la proposta della Commissione, la Webtax del futuro per mettere la parola fine alla fuga dal fisco dei grandi gruppi dell'economia digitale. Ne sarebbero colpite le società con un fatturato ...

Ue : ?subito una Web Tax del 3% sul fatturato delle imprese digitali : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – Dinanzi alle difficoltà di trovare un accordo a livello internazionale, come ha dimostrato il recente incontro del G-20 a Buenos Aires, la...

Arriva la Web Tax europea 3% sui ricavi da pubblicità e dati Tremano Google - Fb egli altri big : Una tassa "provvisoria" del 3% sul fatturato dei colossi del web e una riforma piu' a lungo termine che punta a far pagare le imposte ai colossi della Rete la' dove producono i profitti Segui su affaritaliani.it

Arriva la Web Tax europea - 3% sui profitti : La proposta del commissario agli Affari Economici Moscovici. Google, Amazon, Facebook, Yahoo, Apple e Microsoft dovranno versare le tasse dove su ricavi da pubblicità e da cessione dati, o servizi ...

Web Tax - la proposta Ue : “Tassa del 3% su ricavi da vendita pubblicità - dati e intermediazione digitale” : Un’imposta temporanea per tassare i ricavi generati dalla vendita di spazi pubblicitari online, dalla cessione di dati generati da informazioni fornite dagli utenti o da attività di intermediazione digitale tra utenti e aziende. Sono le proposte presentate dalla Commissione Ue in attesa dell’implementazione di una riforma comune delle norme Ue in materia di web tax che consentirebbe agli Stati membri di tassare gli utili generati sul loro ...