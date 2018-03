VS | due morti in montagna

GR : aereo cade ad Arosa - bilancio sale a due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bombardamenti su Ubari morti due jihadisti : Sono morti due capi terroristi vittime di un bombardamento statunitensi nel sud della Libia. Il bombardamento è avvenuto nell’ambito di

Francia - spari contro agenti e ostaggi in un supermarket : due morti | Video | Foto : Francia, spari contro agenti e ostaggi in un supermarket: due morti | Video | Foto Liberati i clienti in ostaggio. Prima un uomo aveva sparato ad alcuni agenti a Carcassone, città vicina. Gli investigatori ipotizzano possa essere stata la stessa persona. L’assalitore si dichiara dell’Isis e chiede il rilascio del killer del Bataclan Continua a […]

Francia - spari contro agenti e ostaggi in un supermarket : due morti | Video | Foto : Liberati i clienti in ostaggio. Prima un uomo aveva sparato ad alcuni agenti a Carcassone, città vicina. Gli investigatori ipotizzano possa essere stata la stessa persona. L'assalitore si dichiara dell'Isis e chiede il rilascio del killer del Bataclan

Francia - attacco a un supermarket : due morti. L'assalitore è un marocchino - "chiede liberazione di Salah" : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo di una trentina d'anni, ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi,...

Francia - attentato al supermarket : due morti. L'assalitore è dell'Isis - "chiede la liberazione di Salah" : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo di una trentina d'anni, ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi,...

Francia - attacco in un supermarket : due morti. L'assalitore è dell'Isis - "chiede la liberazione di Salah" : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo di una trentina d'anni, ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi,...

Francia - attacco a Trebes : fuori dal supermercato i clienti sequestrati da attentatore. “Sono dell’Isis” - due morti e 12 feriti : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Un uomo ha preso in ostaggio a Trebes (Carcassonne), nella Francia occidentale, i clienti di un supermercato. Prima di entrare nello store l’uomo gridato “Allah Akbar”. Successivamente si è scoperto che aveva sparato contro i poliziotti. L’assalitore ha prima sparato dalla sua auto almeno cinque colpi contro i Crs, ...

Panico in Francia - spari contro agenti e ostaggi in un market : due morti | Video : Panico in Francia, spari contro agenti e ostaggi in un market: due morti | Video Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma […]

Francia - attacco terroristico : ostaggi in supermercato - forse due morti (video) : Paura in Francia, a Carcassonne, per un'azione terroristica. Un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola contro due uomini della polizia, ferendone uno. Poco dopo, a Trebes - non lontano - una persona si è barricata in un supermercato della catena 'Super U' con i clienti come ostaggi. Si parla di una o due vittime, ma non ci sono conferme. Si cerca di capire se i due episodi siano legati tra loro. Per quanto riguarda Trebes, l'uomo che si è ...

Pirenei ostaggi in un supermercato - due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Panico in Francia - spari contro agenti e ostaggi in un market : due morti | Video : Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma non è confermato

Francia - attacco in un supermarket : due morti e una decina di feriti. L'assalitore dell'Isis - "ha urlato Allah akbar" : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo, di una trentina d'anni, ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi,...

Ostaggi a Trebes : due morti. L'assalitore : sono dell'Isis. Voglio vendicare la Siria : Le persone che teneva nel supermercato sono state liberate: l'uomo ora si trova dentro con un agente. La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi. Il premier Edouard Philippe: situazione seria