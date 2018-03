Volley | Play Off Challenge | Vibo grande rimonta e pass per i Quarti

Volley : Play Off - Perugia non sbaglia - travolta Ravenna : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - BUNGE Ravenna 3-0 , 25-19, 25-18, 25-23, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 2, Zaytsev 7, Podrascanin 4, Atanasijevic 20, Berger 11, Anzani 5, Cesarini , L, , ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : calendario - tabellone - programma orari e tv. Perugia-Trento e Civitanova-Modena : Perugia-Trento e Civitanova-Modena sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Le prime quattro della regular season hanno passato il turno e ora si daranno battaglia nella corsa verso il tricolore. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico contro i dolomitici nel remake della finale dello scorso anno, big match tra i Campioni d’Italia e i canarini. Si giocherà al meglio delle cinque partite. Di seguito il ...

Volley - Playoff Scudetto – Perugia surclassa Ravenna e vola in semifinale. Zaytsev e compagni sfidano Trento : Perugia si è qualificata alle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. I vincitori della regular season hanno surclassato Ravenna per 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) nella decisiva gara3 dei quarti e si sono così guadagnati la serie con Trento, remake della semifinale dello scorso anno che venne vinta dai dolomitici. L’altra semifinale, già decisa da una settimana, sarà invece quella tra Civitanova e Modena: mercoledì inizierà lo ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Novara e Conegliano volano in semifinale - show Paola Egonu. Busto-Monza alla bella : Oggi si sono disputate le gare2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Conegliano si è guadagnata la semifinale contro Scandicci che ieri aveva eliminato Pesaro. Le Pantere, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (3-1). Le ragazze di coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, ...

Volley - Playoff Scudetto – Perugia e Ravenna si sfidano : chi sarà l’ultima semifinalista? Zaytsev e compagni favoriti : Oggi conosceremo l’ultima semifinalista dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Perugia e Ravenna si sfideranno nella decisiva gara3, in palio la serie contro Trento. Al PalaEvangelisti sarà uno scontro totale: la corazzata umbra contro i romagnoli che a sorpresa si sono imposti in gara2 e vanno a caccia di un clamoroso colpaccio. Da una parte la vincitrice della regular season e grande favorita per il tricolore, dall’altra ...

Volley femminile - gara 2 quarti play-off scudetto - Busto pronta ? : Notizie sul tema Play Off Superlega, Trento-Verona 3-0: cronaca e tabellino Volley femminile, Scandicci prima semifinalista play off scudetto Scandicci vince 3-1 e accede alla semifinale scudetto ...

Volley : Play Off - Trento si guadagna la semifinale travolgendo Verona : LA CRONACA DEL MATCH - La Diatec Trentino recupera Vettori, che torna quindi a coprire la diagonale principale con Giannelli in regia; Lanza e Kovacevic sono confermati in banda, così come Eder e ...

Volley - Playoff Scudetto – Trento vola in semifinale - travolta Verona! Decidono Lanza e Kovacevic : Trento strapazza Verona con un roboante 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) nella bella dei quarti di finale e vola in semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Di fronte al proprio pubblico, ancora polemico con Lega e Rai per questa insolita collocazione in calendario, i dolomitici hanno dominato l’incontro in appena 81 minuti e continuano così il loro sogno tricolore. I ragazzi di coach Lorenzetti ora se la dovranno vedere con la ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Scandicci a Pesaro per volare in semifinale : Questa sera (ore 20.30) Pesaro e Scandicci si sfideranno nella gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le toscane, dopo la netta vittoria dell’andata, hanno la ghiotta occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Le ragazze di coach Carlo Parisi, seconde in regular season, sono le grandi favorite della vigilia e puntano a entrare tra le magnifiche quattro per la prima volta noella loro storia ma non ...

Volley - Playoff Scudetto : Trento-Verona vale la semifinale - oggi la decisiva gara3. Dolomitici favoriti ma la Calzedonia… : oggi conosceremo quale sarà la terza squadra che lotterà nelle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Alle 18.00 si giocherà infatti la gara3 dei quarti di finale tra Trento e Verona: le due formazioni si contendono il pass per il turno successivo in una bella molto accesa e che vale davvero una stagione. In palio la serie contro la vincente di Perugia-Ravenna (domani l’altra gara3) e la possibilità di continuare a sognare il ...

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup - Tutto pronto per gara-2 dei quarti di finale : GARA-3 Mercoledì 28 marzo, ore 20.30 , un match su Rai Sport + HD, gli altri su LVF TV, Igor Gorgonzola Novara Il Bisonte Firenze Savino Del Bene Scandicci myCicero Volley Pesaro Imoco Volley ...

Volley : A1 Femminile - Gara 2 dei Quarti Play Off : l'antipasto è Pesaro-Scandicci : ... 1-0 nella Serie, , 3, Imoco Volley Conegliano - , 6, Liu Jo Nordmeccanica Modena , 1-0 nella Serie, PROGRAMMA E ARBITRI DI Gara 2- Sabato 24 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, myCicero ...

Volley : Play Off - Gara 3 - Trento-Verona e Perugia-Ravenna sfide per la semifinale : Sabato 24 marzo alle 18.00 in diretta su RAI Sport + HD in Diatec Trentino - Calzedonia Verona, domenica 25 marzo, sempre alle 18.00 e in diretta su RAI Sport + HD, si gioca Sir Safety Conad Perugia -...

Volley : Play Off Challenge - Vibo-Sora sfida senza appelli : ROMA- L'obiettivo di Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Biosì Index Sora è quello di raggiungere la Taiwan Excellence Latina , che ha eliminato la matricola BCC Castellana Grotte, nei Quarti di ...