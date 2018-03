Volley femminile | Playoff Scudetto – Novara e Conegliano volano in semifinale | show Paola

Volley femminile - gara 2 quarti play-off scudetto - Busto pronta ? : Notizie sul tema Play Off Superlega, Trento-Verona 3-0: cronaca e tabellino Volley femminile, Scandicci prima semifinalista play off scudetto Scandicci vince 3-1 e accede alla semifinale scudetto ...

Volley : A1 Femminile - Scandicci vince a Pesaro ed è per la prima volta in semifinale : I PROTAGONISTI- Rossella Olivotto , myCicero Pesaro, - ' Siamo molto soddisfatte della stagione che abbiamo concluso. Da squadra neo-promossa, l'obiettivo che ci eravamo prefisse era la salvezza e ...

Volley : A2 Femminile - per Perugia tre punti d'oro in chiave salvezza : IL TABELLINO- BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia - GOLDEN TULIP VOLALTO CASERTA 3-0 , 25-19 25-19 25-23, BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia: Repice 13, Mazzini 1, Pascucci 7, Garcia Zuleta 5, Tomic 11, Lotti ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Scandicci a Pesaro per volare in semifinale : Questa sera (ore 20.30) Pesaro e Scandicci si sfideranno nella gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le toscane, dopo la netta vittoria dell’andata, hanno la ghiotta occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Le ragazze di coach Carlo Parisi, seconde in regular season, sono le grandi favorite della vigilia e puntano a entrare tra le magnifiche quattro per la prima volta noella loro storia ma non ...

Volley : A1 Femminile - Gara 2 dei Quarti Play Off : l'antipasto è Pesaro-Scandicci : ... 1-0 nella Serie, , 3, Imoco Volley Conegliano - , 6, Liu Jo Nordmeccanica Modena , 1-0 nella Serie, PROGRAMMA E ARBITRI DI Gara 2- Sabato 24 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, myCicero ...

Volley : A2 Femminile - la 32a giornata si apre con Perugia-Caserta : ROMA- Dopo il turno infrasettimanale la Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile nella fine settimana va in scena la 32a giornata che si apre con l'anticipo fra Bartoccini Gioiellerie e Volalto ...

Volley : A2 Femminile - il Club Italia fa il colpo a Chieri : LA CRONACA DEL MATCH- Club Italia CRAI al completo con l'eccezione di Fucka, rimasta a Milano per un'indisposizione. Coach Bellano conferma la formazione titolare con Morello in palleggio, Nwakalor ...

Volley : A2 Femminile - Cuneo sbanca Collegno - Brescia e Mondovì restano in scia : I TABELLINI- Volley SOVERATO - DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-1 , 22-25 25-23 25-16 25-18, Volley SOVERATO: Frigo 11, Pizzasegola, Dona' 10, Bertone 13, Mc Mahon 6, Gray 25, Cecchetto , L, , Taborelli 4,...

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano da sballo : asfaltata la Dinamo Kazan - la Final Four è più vicina! : Conegliano è stata semplicemente magnifica nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley femminile e ha asfaltato la Dinamo Kazan con un perentorio 3-0 (25-19; 25-18; 25-17): di fronte agli oltre 3000 spettatori del PalaVerde, le Pantere sono riuscite a sovvertire ogni pronostico della vigilia. Doveva essere una partita impossibile per le ragazze di coach Santarelli che invece hanno domato la compagine di Rishat ...

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la Nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara e Conegliano sfidano Galatasaray e Kazan - match da brividi ai quarti di finale : Novara e Conegliano sono pronte per disputare l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le due formazioni saranno impegnate oggi in due sfide durissime contro due autentiche corazzate, due incontri molto complicati e decisivi per sperare di approdare alla Final Four di Bucarest. Le Campionesse d’Italia voleranno a Istanbul per affrontare il Galatasaray (ore 17.00), formazione turca che coach ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Galatasaray-Novara - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si gioca Galatasaray Istanbul-Novara, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia saranno impegnate nella tana dello squadrone turco con l’obiettivo di mettere un’importante ipoteca sulla qualificazione alla Final Four di Bucarest. Le piemontesi hanno tutte le carte in regola per fare la differenza contro Kosheleva e compagne: una formazione che ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano-Dinamo Kazan - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si giocherà Conegliano-Dinamo Kazan, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere vanno a caccia di un’autentica impresa contro la corazzata russa: ci sarà bisogno di tutto il sostegno del PalaVerde per sconfiggere lo squadrone di Mammadova, Voronkova, Startseva e Koroleva. Serviranno le migliori giocate di Bricio, Hill e Fabris per cercare di ottenere la vittoria e ...

Volley : l'Under 17 Femminile si radunerà al Centro Pavesi : MILANO- Stage di preparazione, dal 25 al 31 marzo, per la nazionale Femminile Under 17 in vista dei Campionati Europei di categoria. Marco Mencarelli ha convocato al Centro Pavesi diciassette ...