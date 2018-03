Voci misteriose e bambini in arrivo in NCIS 15 su Rai2 | programmazione 25 marzo e 1°

optimaitalia

(Di domenica 25 marzo 2018) Un nuovo episodio di15 supopolerà la serata di questa domenica 25: anche stasera sarà il momento di un nuovo appuntamento con Gibbs e gli altri membri della squadra più amata dagli appassionati di serie tv in Italia.A essere trasmesso oggi sarà l'episodio 15x10, intitolato "Voices" in inglese e proposto in Italia col titolo tradotto letteralmente di "". Andato in onda negli USA il 14 novembre 2017, "" vedrà l'alle prese con il caso di un cadavere ritrovato per caso da un uomo impegnato con la sua corsa quotidiana, mentre Delilah dovrà correre in ospedale per dalle alla luce il suo bambino.Eccone la trama ufficiale, tradotta in italiano dal comunicato stampa diffuso negli Stati Uniti."- Un uomo sospettato dall'in un caso per corruzione e frode viene trovato morto dopo che un runner viene condotto al suo corpo da una strana voce. ...