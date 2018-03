Viterbo | casa a fuoco nella notte | lui muore | salve moglie e figlia

Terrorismo - un arresto a Viterbo : in casa materiale per ordigni. FOTO : Terrorismo, un arresto a Viterbo: in casa materiale per ordigni. FOTO Un cittadino italiano di origini lettoni è accusato di possesso di materiale utile al confezionamento di esplosivi . In casa sua trovati precursori per la fabbricazione di ordigni artigianali e un oggetto di cartone di forma cilindrica, riempito con una ...

Terrorismo - polizia arresta un lettone a Viterbo : “Segnalato da Fbi. In casa aveva materiale per costruire ordigni esplosivi” : Inneggiava all’estremista islamico autore della strage di New York e in casa aveva materiale per confezionare ordigni esplosivi. Un cittadino italiano di origine lettone è stato arrestato dall’AntiTerrorismo a Viterbo. L’indagine nei confronti del 24enne è nata da una segnalazione del Fbi: il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l’estremista islamico che il 31 ...

Viterbo - esplosione in casa : muore un giovane di 26 anni. Grave la fidanzata : La compagna trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Tra le ipotesi quella di una fuga di gas