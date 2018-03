Violenta per nove anni la nipote | arrestato lo zio di 43 anni

Bergamo : Violenta per anni la nipote - arrestato dopo la denuncia della ragazza : La svolta dopo le confidenze della vittima, oggi quindicenne, a un'insegnante: le violenze tra il 2012 e il 2016

Per anni adesca ragazzini e li Violenta - orco in manette : Per anni ha abusato e violentato ragazzini, in particolare rom e nordafricani, con il miraggio di fare di loro degli assi del calcio. Facendo allettanti promesse, scatenando i sogni di baby calciatori,...

Violentata per anni dal marito anche da incinta. Lui provò a soffocarla con un cuscino : Per quasi due anni ha maltrattato, minacciato e violentato la compagna, abusando di lei anche quando era incinta. Un inferno durante il quale la donna ha visto almeno due volte la morte in faccia: il ...

Prostituta sequestrata e Violentata per ore nell'auto : una giovane albanese residente ad Avezzano avrebbe violentato per ore una Prostituta e poi l'avrebbe minacciata di morte se fosse andata a denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. La giovane però,...

Ghanese evasore seriale per Violentare la sua ex : Ragusa Evade più volte dall'abitazione in cui sta scontando gli arresti domiciliari, nel centro storico di Ragusa, per andare dall'ex fidanzata e violentarla. Il peggior incubo di una quarantenne ...

Ricercato in Finlandia per aver Violentato una ragazza : trovato nel Salento : Dal freddo del Circolo Polare Artico al clima mediterraneo del Salento. Dall’Africa alla Finlandia, una delle nazioni più settentrionali del pianeta, riscendendo verso il lembo più meridionale d’Italia...

Ragusa - evadeva dai domiciliari per Violentare l'ex compagna : La Squadra Mobile ha arrestato un ghanese, accusato di avere violentato e minacciato ripetutamente la sua ex compagna, già sua vittima

Modella siberiana si getta dal sesto piano per non essere Violentata - ma finisce in manette : Una Modella si spezza la schiena saltando dal sesto piano di un hotel di Dubai per sfuggire all'imprenditore americano che aveva tentato di violentarla e ucciderla.Questa la versione di Ekaterina Stetsyuk, Modella ventiduenne originaria della Siberia orientale che attualmente si trova in custodia cautelare nel suo letto d'ospedale. Strano, ma vero: l'accusa della ragazza, infatti, è stata contraccambiata dall'uomo, che ha affermato di ...

Violenta e picchia la fidanzata per tutta la notte : in manette : Un 40enne cittadino ecuadoriano residente a Carugate (Monza) è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata nei confronti della compagna, una ragazza italiana di 20 anni. Il provvedimento è stato disposto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Monza. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Vimercate, i fatti ...

Allerta Meteo - Violenta ondata di maltempo si abbatte sul Centro/Nord : allarme per la formazione di altri tornado : 1/22 ...

Violenta le figlie piccole dopo la separazione : "Le ha abusate per anni". Papà 'mostro' ai domiciliari : Un uomo di 45 anni, nel napoletano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, e ai suoi danni è stata eseguita un'ordinanza ai domiciliari: l'uomo...

Londra : Violenta contrazione per Taylor Wimpey : In forte ribasso Taylor Wimpey , che mostra un disastroso -5,46%. Lo scenario su base settimanale di Taylor Wimpey rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Piazza Affari : Violenta contrazione per Safilo : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 3,60% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'...