Video Spezia Ascoli | 1-1 | | highlights e gol della partita | Serie B 32giornata

Video/ Spezia Ascoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Spezia Ascoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 32^ giornata. Lores Valera trova il pareggio al 91' per il Picchio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:30:00 GMT)

DIRETTA / Spezia Ascoli (risultato finale 1-1) info streaming Video e tv : Varela guasta la festa aquilotta : DIRETTA Spezia Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Picco si apre la 32^ giornata del campionato di Serie B, in campo alle ore 18:00(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 19:59:00 GMT)

DIRETTA/ Genoa Spezia (risultato finale 3-0) streaming Video e tv : Genoa ai quarti di finale! (Viareggio Cup) : DIRETTA Genoa-Spezia: info streaming video e tv. Attesissimo derby ligure valido per gli ottavi di finale della Viareggio cup 2018: grifoni favoriti sulla carta?.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Video/ Perugia Spezia (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Perugia Spezia (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. La bella dppietta di Cerri salva i grifoni di fronte al pubblico del Curi. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:52:00 GMT)