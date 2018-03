Vettel | Un po' di fortuna | ma bella strategia Arrivabene | C' è chi

F1 - Gp d Australia. Vettel 'Strategia perfetta - abbiamo avuto un po di fortuna' : 'Grande gara ragazzi grazie. Bella strategia'. Sebastian Vettel , quando è ancora in macchina, via radio appena tagliato il traguardo ringrazia in italiano il team Ferrari dopo aver trionfato nel Gp d'...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel : “Pregavo per la Safety Car! Abbiamo avuto un po’ di fortuna ma abbiamo vinto!” : Il Mondiale 2018 di Formula 1 non poteva cominciare meglio per Sebastian Vettel. Il tedesco ha vinto il GP d’Australia grazie ad una strategia perfetta, superando Lewis Hamilton con la sosta effettuata in regime di Virtual Safety Car. “È andata piuttosto bene, abbiamo avuto un po’ di fortuna con la Safety Car“, ha dichiarato il pilota della Ferrari subito dopo la premiazione sul podio. “Mi sono divertito tantissimo ...