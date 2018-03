Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile - 5 - : ... docenti e ricercatori di tutte le aree di ricerca dell'Ateneo veronese ' dalla medicina alle scienze umane, dall'economia alla biotecnologia ' presenteranno al pubblico i loro studi sul complesso ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile : Verona, 25 mar. (AdnKronos) – Vinitaly and the City, il fuori salone ufficiale di Vinitaly, giunto quest’anno alla terza edizione, torna a Verona dal 13 al 16 aprile e accende la città in tutta la sua bellezza.Quattro giorni unici alla scoperta dei sapori e delle tradizioni delle regioni d’Italia con musica, arte, spettacoli e degustazioni enogastronomiche attraverso le strade e le piazze più belle di Verona. Un percorso ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’Italia si racconta a Verona. Il percorso dell’evento ha una partenza frizzante, con Sparkling and Arts all’Arco dei Gavi in cui lo champagne Maxime Blin, in collaborazione con gli chef Italo Bassi e lo chef Marco Mainardi, propone un’esperienza degustativa nella quale lo champagne incontra la cucina gourmet nella veste dello street food. Ad accompagnare le note frizzanti di ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Si prosegue fino alla Fontana dell’Arsenale dove si respirerà l’atmosfera unica della Sicilia, con i suoi vini, colori e tradizioni. Il visitatore potrà immergersi in terra di Sicilia con tutti i sensi: dalle degustazioni di vini e cibi tipici siciliani con uno speciale abbinamento di vino e formaggi, all’ascolto di un quartetto d’archi che porterà a Verona le sonorità sicule e alla ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Penultima tappa del percorso, Cortile Mercato Vecchio, con la rassegna Sorsi D’Autore, organizzata in collaborazione con Fondazione Aida, un’occasione di imperdibile con i migliori autori del panorama editoriale italiano e i vini più pregiati con grandi ospiti: lo chef Marco Bianchi moderato da Federica Augusta Rossi, Oscar Farinetti e Andrea Segrè, moderati da Luca Telese e Gianmarco Tognazzi ...

Veronafiere : Vinitaly and the City - il fuori salone torna dal 13 al 16 aprile (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La digital room sarà inoltre anche sede della ‘redazione social e multimediale” del Social Media Team di Vinitaly and the City, composto dagli Ambadassor di Vinitaly and the City, 30 ragazzi tra i 20 e i 30 che racconteranno la manifestazione attraverso i social media. All’interno della digital room le due rassegne speciali di Vinitaly and the City, la prima con una attitudine più ...