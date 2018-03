Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : assegnati tutti i titoli. Mattia Camboni - Alessio Spadoni e Crivelli Visconti/Togni dominanti - Flavia Tartaglini regina dell’RS : X : I Campionati Italiani delle Classi Olimpiche 2018 di Genova sono terminati oggi. Il vento ha concesso una tregua rispetto a ieri, consentendo l’assegnazione dei vari titoli nazionali. Nei 49er il titolo maschile è andato a Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare), in testa dall’inizio della competizione. I due hanno suggellato il trionfo con un primo e un quarto posto nelle due regate dell’ultima ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : Marco Gallo passa al comando nei Laser Standard - Mattia Camboni e Flavia Tartaglini comandano nell’RS : X : Condizioni meteo favorevoli nella seconda giornata dei Campionati Italiani di Vela delle Classi Olimpiche di Genova. Oggi i velisti sono stati accolti da temperature più miti e primaverili rispetto a ieri, e da un vento tra i 6 e i 9, più leggero rispetto ai 30 nodi del giovedì, che ha consentito quindi di portare a termine quasi tutto il programma. Non è cambiato nulla nella classe 49er dopo le quattro prove odierne. Uberto Crivelli Visconti e ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti dominano nel Nacra 17. Che lotta nella classe Finn! : Hanno preso il via oggi, a Genova, i Campionati Italiani di Vela dedicati alle Classi Olimpiche. Ben 24 le prove disputate oggi, su cinque campi di regata, con un vento tra i 25 e i 30 nodi che ha messo non poco in difficoltà gli atleti. Domani, però, le condizioni dovrebbero essere migliori. Nei 49er sono testa Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare), con due vittorie ed un secondo posto, davanti a Simone ...