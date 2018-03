Va dove ti porta il cuore. In viaggio con i «fattorini» che trasportano gli organi : Ogni volta che consegna «la scatolina della vita» Mariella tira un sospiro di sollievo: «Mi rendo conto di aver fatto la differenza per una persona che non conosco e non conoscerò mai». La scatolina della vita è una borsa refrigerata con all’interno midollo osseo o cellule staminali. E Mariella è la donna con la valigia: uno dei 70 volontari del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze. Ha un po’ di fretta: nel pomeriggio ...

Italia in Comune - il partito di Pizzarotti e degli amministratori delusi : “Aperti a tutti - non importa da dove vengono” : L’ambizione è diventare un movimento civico a livello nazionale, un progetto di buona amministrazione che dal locale arrivi a farsi spazio tra i partiti e chissà, magari un giorno sbarcare in Parlamento. Mentre a più di due settimane dal voto l’Italia ancora non ha un governo designato e aspetta l’insediamento delle Camere, c’è chi lavora ad altro. Puntando, con ottimismo, addirittura alla prossima legislatura. E’ l’idea che ...

Laura Boldrini - l'ex portavoce Roberto Natale torna alla Rai : dove si vuole piazzare : È tempo di fare gli scatoloni negli uffici della presidenza di Montecitorio, fino a poco tempo affollati dalla nutrita squadra messa in piedi dalla presidenta Laura Boldrini per curare la sua ...

Quei ristoranti dove mai nessuno ti porta : Come lui stesso dice nella sua guida 'ristoranti da scoprire' il mondo della ristorazione è un mondo affascinante e straordinario, dove le persone lavorano moltissime ore per renderne felici altre, ...

L’istantenea – Di Maio : ma tu chi sei? Da dove vieni e soprattutto dove vuoi portarmi? : Chi sei? Da dove vieni? E, soprattutto, dove vuoi portarmi? Domande semplici, non bibliche e risposte altrettanto semplici. Abbiamo bisogno di gente nuova, è vero. Magari un tantino più onesta. Ed è vero. E magari un tantino più competente e avveduta. Ed è ancora vero. Allora mi son detto: qua ci vogliono i Cinquestelle! Scorro i nomi dei candidati e approdo invece all’idea che siano frutto di una selezione occasionale, provvisoria, ...

Gattuso : 'Il Milan va riportato dove è sempre stato' : TORINO - 'Nei prossimi 12 giorni, è innegabile, ci giochiamo tanto. Ma io mi fermo alla gara con la Roma. Della Lazio parleremo da martedì, del derby da sabato e dall'Arsenal da settimana prossima. ...

Nilox DOC e-bike X3 : dove mi ha portato la fat bike elettrica : Quando a fine agosto scorso scovai la DOC X3 in bella mostra nello stand aziendale alla vigilia di IFA (la fiera berlinese dedicata alla tecnologia) sono rimasto sorpreso e convinto. La prima sensazione era dovuta alla novità su cui aveva lavorato Nilox, che da monopattini elettrici, e-skate e hoverboard si apprestava a debuttare nel mondo delle e-bike con tre modelli; la convinzione era dovuta invece alla volontà di testare sul campo ...

"dovevamo gareggiare insieme ma mio fratello è morto nel sonno. Ho indossato la sua tuta per portarlo con me" : La famiglia Lillis aveva un sogno: vedere tutti e tre i fratelli partecipare assieme alle Olimpiadi invernali. Il "team Lillis" era composto da Jonathon, 23 anni, Chris, 19, e Mikey, 17, tutti e tre freestyler con gli sci. Era, appunto, composte da tre fratelli, perché nell'ottobre del 2017 Mikey, il più piccolo dei tre, è morto nel sonno. Una morte ancora senza spiegazione. Ma Jonathon non ha desistito e si è ...

Kiss-spot : 10 posti dove baciarsi porta fortuna : Non so quanti conoscano Crikvenica. È una deliziosa cittadina croata che si affaccia sul golfo del Quarnaro, 33 km a sud di Fiume. C’è un bel lungomare col suo porticciolo turistico, tra spiagge di ghiaia e pinete, mentre all’orizzonte si staglia la sagoma brulla dell’isola di Krk. La cosa curiosa è che passeggiando per il paese si incappa in una serie di cartelli. Semplici e senza troppi fronzoli, invitano a darsi un bacio. Lì, sul posto. This ...

“dove sei?”. Aprono la porta della cameretta del figlio - poi la tragica scoperta. A pranzo - il piccolo di 8 anni - aveva discusso con i propri genitori per una banalità. Dopo qualche minuto l’atroce verità : una vicenda davvero agghiacciante : Una vicenda che scuote tutta la provincia, di cui per ovvi motivi non vengono resi noti dettagli troppo specifici: Un bambino di otto anni è stato trovato impiccato con una sciarpa fissata all’armadio della sua camera. Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio dell’8 febbraio a Travagliato, in provincia di Brescia. A trovare il piccolo è stata la madre, di origini pakistane, ma ormai il cuore del bambino si era già fermato. ...

Ferrero su Giampaolo : “Se a giugno vuole andare al Napoli - vada dove lo porta il cuore” : Il Napoli di Sarri ha espresso probabilmente finora il miglior calcio del campionato. A contendere il titolo di miglior squadra dal punto di vista del gioco una delle compagini più meritevoli è sicuramente la Sampdoria di Giampaolo, tecnico tra l’altro molto apprezzato da Sarri per filosofia ed idee. Proprio quest’ultimo è stato spesso accostato al […] L'articolo Ferrero su Giampaolo: “Se a giugno vuole andare al Napoli, ...

Migranti - cade l'obbligo di portarli in Italia : determinante le acque territoriali dove vengono salvati : Una nuova missione che cambia le regole e chiama l'Europa a un maggior senso di responsabilità. L'operazione Triton di salvataggio in mare, in vigore dal 2014, va in pensione e arriva l'operazione ...

[Il reportage] Viaggio tra i ragazzini con la pistola - dove uccidere costa 100 euro : Il giornalista Pasquale Scivittaro, responsabile della cronaca, non usa mezze misure: "E così, probabilmente, ci siamo d'improvvisosvegliati tutti. Ma proprio tutti. A partire da chi questo Stato lo ...