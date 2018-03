Usa | due donne simbolo della marcia contro le armi | Emma Gonzalez e la nipote di 9 anni

Bar Refaeli : 'Mi prendo una paUsa... poi voglio altri due figli' : Adi è il mondo che posso riempire anche con altri mondi. Perché la cosa importante in amore è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c'è anche un altro universo" racconta Bar. Ha avuto due figlie ...

Liam Payne a Tokyo ricorda gli One Direction due anni dopo la paUsa : l’esibizione in Little Things - Drag Me Down e History (video) : Un ritorno alle origini quello di Liam Payne a Tokyo, headliner di Pop Spring 2018, tradizionale evento annuale in Giappone per le celebrazioni della primavera. Sul palco di Pop Spring, Liam Payne si è presentato con un completo totalmente arancione, ma ciò che ha sorpreso i fan presenti al concerto e sul web è stata la scaletta proposta dal cantante britannico: Liam ha cantato per la prima volta in pubblico dopo alcuni anni diversi successi ...

Libia : drone Usa ha ucciso due membri di al Qaeda a Ubari : E' stato un drone Usa a mettere a segno l'attacco aereo contro un'abitazione di Ubari, nel Sud-Ovest della Libia, dove era in corso una riunione di esponenti di Al Qaeda, uccidendo due persone. E' ...

Palermo. Esposti due costumi realizzati dal liceo RagUsa- Kiyohara : L’Assessorato alla Scuola del Comune comunica che “in occasione delle prossime festività pasquali, nell’anno in cui Palermo è capitale italiana

Usain Bolt calciatore? Due tunnel e due gol : Voglio solo dimostrare al mondo che tutto è possibile, che se lavori sodo i sogni possono avverarsi'.

Arezzo : bambina di 10 anni ospite di una comunità per minori abUsata da due coetanei : La bambina sarebbe stata abusata da due ragazzi di qualche anno più grandi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Pirati - caUsa incidente con due auto incendiate ma si autodenuncia il gemello : scoperto l'inganno : Il responsabile dell'incidente indagato per omissione, l'altro fratello per autocalunnia e favoreggiamento. La polizia locale ha ricostruito la dinamica nel...

Due forti boati in Lombardia e Val d'Aosta : caUsati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Il pm chiede condanna a due anni e sei mesi per Maroni. L'accUsa : favorì la sua amante : "condannate Maroni a due anni e sei mesi di carcere". É questa la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nei confronti del presidente uscente della Lombardia, finito a processo, insieme ad altri per le presunte pressioni esercitate per far ottenere un contratto di lavoro a Mara Carluccio e far partecipare a un viaggio a Tokyo Maria Grazia Paturzo, sue ex collaboratrici del Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo ...

Isola - giorno 59. Valeria Marini a Francesca Cipriani : «Chiedimi scUsa». Le due provano a chiarirsi e poi si danno un bacio : Isola dei Famosi 2018 - Valeria e Francesca All’Isola dei Famosi 2018 è arrivato il tanto atteso chiarimento (non senza qualche stoccata) tra Valeria Marini e Francesca Cipriani. La tensione però si fa sentire tra Franco e Simone, e anche Elena – sull’Isola che non c’è – è particolarmente agguerrita. Isola dei Famosi, giorno 59| Franco contro Simone Prima di dormire i naufraghi sono intorno al fuoco, tranne Simone ...

Roma - voragine in strada : due auto in bilico - chiUsa l’Appia Il momento del crollo : video : Alle 15 di giovedì una grossa buca si è aperta sulla circonvallazione. Pompieri e polizia insieme con i vigili che hanno messo in sicurezza l’area

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più Usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

Processo Maroni - l’accUsa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

Nord Italia - due misteriosi boati caUsano il panico di massa Video : Strani boati nel cielo, in alcune zone sono stati avvertiti in maniera talmente intensa da generare momenti inverosimili di panico. Il tutto accaduto nella tarda mattinata del 22 marzo 2018 in Nord Italia, in particolare in #Lombardia, ma anche in Val d'Aosta e Piemonte. In certe zone i boati sono stati così forti da far tremare vetri e finestre, tant'è che il centralino dei vigili del fuoco e di carabinieri e polizia è stato letteralmente ...