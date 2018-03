Usa | città invase dalla marcia dei giovani contro l' uso delle armi | ' Noi il futuro | stop

Marcia degli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa : Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland , Florida, . Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, con una ...

Elettrosmog - Codacons : “Ripetitori e cellulari caUsano il cancro - a rischio la salute dei cittadini” : “Cronaca Milano e Nazionale: l’Istituto Ramazzini di Bologna – spiega in una nota il Codacons – ha concluso la ricerca relativa all’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile. I risultati sono sconcertanti. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell’incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, ...

ITALIAN FILM FESTIVAL Usa 14 - In 12 città ad aprile : ...Amelio - Questione di Karma di Edoardo Falcone - L'Ora Legale di Ficarra e Picone - Finchè c'è Prosecco c'è Speranza di Antonio Padovan - L'Ordine delle Cose di Andrea Segre - La Ragazza del Mondo di ...

SiracUsa : lutto cittadino a Canicattini per Laura - oggi i funerali : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) – lutto cittadino oggi a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, sconvolto dall’omicidio di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, madre di due bimbi, uccisi dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo per fare perdere le sue tracce. Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco Marilena Miceli per “rendere omaggio alla memoria di Lauretta” nel ...

La città di Afrin cade sotto l'assedio turco - a rischio l'alleanza Usa : Siamo all'ennesima svolta nella crisi che, tra alterne coalizioni, si consuma in Siria da almeno 7 anni. Afrin, la città nord occidentale ai confini con la Turchia, è caduta sotto il controllo turco, nell'ennesimo gioco di forze armate che, nell'ultima partita, ha visto tra i vincitori le forze anti-curde turche, alleatesi dal 20 gennaio scorso con l'Esercito siriano libero. Ma in questo dramma siriano, al di là dei vincitori del momento, ciò ...

San Francisco vieta la vendita di pellicce è la prima grande citta Usa : 'Spero che invieremo un messaggio forte al resto del mondo', ha aggiunto, citato dal San Francisco Chronicle. Alcuni commercianti di San Francisco hanno espresso la loro frustrazione per il voto ...

RiUsamo Verbania : parte il progetto per provare a riutilizzare gli spazi abbandonati della nostra città. Venerdì 23 e lunedì 26 marzo ... : Mettere in relazione la domanda , idee per start up, eventi, luoghi di aggregazione, di cultura, sport, sedi, ecc, e l'offerta , le aree dismesse, è il centro del progetto. I coordinatori del ...

Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di GerUsalemme : Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di Gerusalemme: l’assalitore è stato ucciso, dice Haaretz. Secondo la televisione Channel 10, aveva con sé documenti turchi. La guardia di sicurezza è stata ferita in The post Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di Gerusalemme appeared first on Il Post.

Hidalgo e la battaglia della Senna : chiUsa alla auto - venite in città coi bus : Quel giorno rinunciò alla sua Porsche: Georges Pompidou amava la velocità e farsi ritrarre al volante del suo bolide, la sigaretta incollata alle labbra. Ma il 22 dicembre 1967 il primo ministro di Francia salì sull’autobus, che doveva collaudare la nuova autostrada urbana, costruita sugli argini della riva destra, in piena Parigi. Occhio al cronom...

Di Maio bocciato : “la flessibilità non va Usata per il reddito di cittadinanza” : L’Unione Europea è molto preoccupata dalla possibilità che il M5S venga appoggiato dal Pd per formare un Governo. “A Bruxelles

Come è nata - si è diffUsa ed è stata smontata la notizia delle file per il reddito di cittadinanza : Ha fatto "notizia", diventando virale, un articolo pubblicato ieri da La Gazzetta del Mezzogiorno sul presunto "assalto" da parte di "raffiche" di cittadini della città di Giovinazzo (un Comune di poco più di 20mila abitanti dell'area metropolitana di Bari, in Puglia), che si sarebbero presentati a frotte per chiedere i moduli per l'immediato pagamento del reddito di cittadinanza in seguito ...

Comune di Napoli verso il dissesto - Valente accUsa de Magistris : 'La sua incapacità danneggia la città' : 'La notizia del mancato accoglimento del ricorso contro l'accertamento dell'elusione del saldo di finanza pubblica nel 2016 da parte delle Sezioni riunite della Corte dei Conti è purtroppo la conferma ...