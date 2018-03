Uomini e Donne Beatrice Valli | racconto ospedale | paura gravidanza | Marco sbiancato

Uomini e Donne Puntata di Oggi 26 marzo 2018 : Gemma Galgani si farà corteggiare insieme a Tina Cipollari! : In questo video vedrete quello che accadrà nella prossima Puntata di Uomini e Donne Classico! Gemma annuncia che si farà corteggiare insieme a Tina! Nilufar non riesce a domare i suoi pretendenti che sono ormai dei cavalli imbizzarriti. Lorenzo fa una sorpresa a Sara, ma questa crede che lui sia troppo eccentrico! Uomini e Donne: Gemma Galgani annuncia ai corteggiatori di Tina che presto sarà affianco a lei a farsi corteggiare! Maria De ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina : cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Critiche per Mariano Catanzaro : le rivelazioni di Federica dopo l'addio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il trono di Mariano Catanzaro continua a scatenare polemiche. Federica Pattacini, dopo l'addio, ha qualcosa da dire...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Chi è Giordano Mazzocchi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Giordano Mazzocchi? Un corteggiatore di Uomini e Donne molto apprezzato dal pubblico a casa e dai presenti in studio al trono Classico, chi invece sta facendo un po' di fatica ad apprezzarlo in tutto e per tutto è Nilufar Addati, la tronista che Giordano sta corteggiando. Tutti sperano in un lieto fine tra loro, due giovani ragazzi con tutta la vita davanti da condividere, magari, ma la tronista è evidentemente meno coinvolta. Non ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni e nuovi tronisti : Sara Affi Fella verso la scelta? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: quali Saranno i nuovi tronisti? Sabrina Ghio potrebbe tornare sul trono: ecco la sua confessione al settimanale Mio(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Uomini e Donne : Sara Affi Fella potrebbe lasciare il trono - ecco per chi Video : Il programma #Uomini e Donne continua ad avere un enorme successo grazie ai due troni, ossia quello classico e over. Oggi ci soffermeremo sul trono dei giovani, attualmente capitanato da: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro, Nilufar Addati e Nicolò Brigante. Il loro percorso è molto travagliato, soprattutto quello delle due troniste napoletane che continuano a contendersi il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Sembrerebbe che a causa di quest'ultimo, ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "divide" Tina e Gianni Sperti : la Cipollari torna all'attacco! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gianni Sperti e Tina Cipollari "divisi" da Giorgio Manetti. La bionda opinionista lancia un nuovo attacco a Gemma(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:05:00 GMT)

ANDREA OFFREDI - POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ "L’esperienza a Uomini e Donne mi ha cambiato..." (Verissimo) : L’ex tronista ANDREA OFFREDI attuale POSTINO di Maria De Filippi, ospite nella puntata settimanale di Verissimo in onda su Canale 5. Progetti futuri e gossip.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:13:00 GMT)

Storie di Milano. Donne e Uomini che fanno scelte differenti : C’è un mondo di Storie che raccontano spaccati differenti di una stessa città. Ci sono Storie che spesso non si

Uomini e Donne : Tina scatenata - rischia grosso ora? Video : Il dating love più amato d'Italia è da oltre vent'anni campione di ascolti nella fascia pomeridiana. Questo successo non solo è dovuto ai giovani tronisti e ai corteggiatori che alimentano le esterne emozionanti ma anche ai protagonisti della categoria over del programma. In particolare il pubblico da casa segue con molta attenzione le vicende del cavaliere toscano Giorgio Manetti e della dama torinese Gemma Galgani. I due, dopo ben otto mesi di ...

SOLEIL SORGÈ HA TRADITO LUCA ONESTINI CON MARCO CARTASEGNA?/ “Ho un record grazie a Uomini e Donne” : SOLEIL Sorge ha TRADITO LUCA ONESTINI con MARCO CARTASEGNA? La verità dell'ex corteggiatrice tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne: “Abbiamo iniziato a sentirci e…”(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 21:35:00 GMT)

BEATRICE VALLI STA MALE/ Che cos'ha? Cervicale acuta per l'ex di Uomini e Donne : BEATRICE VALLI si è sentita MALE: "Una Cervicale acuta". Ha passato una giornata in ospedale cancellando i suoi impegni ma avendo al fianco il suo amato Marco Fantini. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 21:16:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida scappa dal Trono Over. I maschi sfilano - mezzi nudi - : Trono Over di 'Uomini e Donne' tra scenate di gelosia, sfilate con balletti e parolacce. Ida scappa dallo studio e dice addio a Riccardo, Sossio crede che il 'vero uomo' conquisti le Donne con un ...