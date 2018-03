Università | 200 prof in sciopero | a rischio sessione esami estiva

L'Università recluta 2.200 ricercatori : Roma, 28 feb. , AdnKronos, - Al via il Piano straordinario di reclutamento per ricercatrici e ricercatori previsto dalla legge di bilancio per il 2018: si tratta di 1.305 posti di ricercatori di tipo ...

L'Università recluta 2.200 ricercatori : Al via il Piano straordinario di reclutamento per ricercatrici e ricercatori previsto dalla legge di bilancio per il 2018 : si tratta di 1.305 posti di ricercatori di tipo B destinati alle Università ...

Medicina : Università Pittsburgh e Upmc - un centro di immunoterapia da 200 milioni : L’Università di Pittsburgh e Upmc (University of Pittsburgh Medical Center) hanno messo a punto una nuova collaborazione che mira ad accelerare i processi di innovazione nella regione della Pennsylvania e non solo. E’ stato annunciato, infatti, un piano per la realizzazione dell’Immune Transplant and Therapy Center (Ittc) di Upmc. Le attività di questo nuovo polo di innovazione – concentrate principalmente all’interno di un ...

