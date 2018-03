Un altro calciatore è morto all'improvviso. E' successo in Croazia : Ancora una tragedia nel mondo del calcio, questa volta in in Croazia, dove oggi è morto Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia. Sec ondo quanto riporta RaiNews, l'atleta è morto crollando in campo durante la partita contro il Pozega Slavonja, valida per la terza categoria croata. Nelle immagini diffuse da Fox Sports, Boban cede palla in attacco a un compagno che entra in area, poi quando l'azione si perde lui ...

Marotta svela : “Wilshere alla Juventus? Stiamo per prendere un altro calciatore…” : La Juventus in campo per la gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Wilshere? Noi ogni giorno, periodicamente siamo sempre indicati come squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ...

Francia sotto shock - dopo Astori un altro giovane calciatore muore nel sonno : La notizia, diffusa dagli organi ufficiali e sui social della società, ha preso fatto il giro del mondo. Nel weekend sarà inoltre osservato un minuto di silenzio su tutti i campi di Ligue 1 e Ligue 2.

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Un altro calciatore morto nel sonno come Astori : Rodriguez aveva 19 anni : di Redazione Sport Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La notizia ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

