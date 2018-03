Uccide il marito violento e mura il cadavere nel cemento | condannata a tre anni

Il marito la picchia - lei lo Uccide e mura il cadavere nel cemento : la storia di Edith : Il caso di Edith Scaravetti, 31enne di Tolosa, divide la Francia: dopo aver ucciso il marito e occultato il cadavere , è stata condannata a 3 anni di reclusione, contro i 20 chiesti dall'accusa, ma avendoli già scontati, adesso è libera. "E' vittima di un calvario, per questo non potete giudicarla come volgare assassina".Continua a leggere

Uccide e mura nel cemento il marito che la picchiava. La condanna a 3 anni scatena le polemiche in Francia : polemiche in Francia dopo la sentenza che ha condannato una donna, Edith Scaravetti, colpevole di aver ucciso il marito violento con una carabina e averlo murato nel cemento, a 3 anni di carcere contro i 20 che chiedeva l'accusa. La sentenza di Tolosa è stata presa dopo che i giurati hanno tenuto in considerazione il peso delle violenze subite per anni dalla donna e la sua versione secondo la quale non sapeva che l'arma con cui ha ucciso ...