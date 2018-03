Probabile tragedia scampata per 106passeggeri rimasti bloccati a Stoccarda, in Germania, poco prima del decollo di un volo per Lisbona, in Portogallo, a causa del co-pilota entrato in cabina di pilotaggio Ubriaco. L'aereo è della portoghese Tap Air, che si è scusata. E' stato un dipendente aeroportuale a denunciare che "il pilota puzzava di alcol e barcollava", riferisce la polizia:era "molto Ubriaco". Per l'uomo, 44 anni: licenza sospesa e multa di 9mila euro. I passeggeri dovranno attendere il primo volo libero lunedì.(Di domenica 25 marzo 2018)

