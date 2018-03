TV | Rai5 | “Lo strabiliante mondo delle piante” | la riproduzione

meteoweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) Senza l’aiuto di insetti e piccoli animali, lapiante non sarebbe possibile. Lo spiega il secondo episodio della serie in prima visione “Lo, in onda domenica 25 marzo alle 21.15 su. L’energia prodotta dalle piante attraverso il nutrimento viene utilizzata anche per organizzare la propria vita sessuale. Ma poiché gli organismi vegetali non sono in grado di muoversi, per mettere in contatto parti maschili e femminili c’è bisogno della collaborazione di alcuni insetti e piccoli animali, che diventano così inconsapevoli messaggeri d’amorosi sensi. L'articolo TV,: “Lopiante”, lasembra essere il primo su Meteo Web.