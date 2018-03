TV | Rai5 | “Cacciatori dei mari del sud | l’ultimo episodio alla scoperta del Kula Ring

meteoweb.eu

: TV Rai5: “Cacciatori dei mari del Sud” gli uomini di Lamalèra - #Rai5: #“Cacciatori #uomini #Lamalèra - zazoomnews : TV Rai5: “Cacciatori dei mari del Sud” gli uomini di Lamalèra - #Rai5: #“Cacciatori #uomini #Lamalèra -

(Di domenica 25 marzo 2018) Un viaggio nell’arcipelago delle Trobriand per esplorare il fenomeno del “”, un antico sistema di baratto commerciale, fondato sullo scambio simbolico di doni tra diverse comunità. È l’ultima tappa nel Triangolo dei Coralli dello scrittore ed esploratore Will Millard, nell’conclusivo della seriedeidel sud”, in onda lunedì 26 marzo alle 14.35 su. Le isole dell’arcipelago delle Trobriand, in Melanesia, si trovano a 240 chilometri dalle coste della Papua Nuova Guinea e sono famose per il “”, una rete di favori, scambi e commerci dall’immenso valore simbolico, che ha consentito per lungo tempo la sopravvivenza delle comunità locali. Ora questo antico sistema di baratto sta scomparendo. Accompagnato da due discendenti di un capotribù locale, Will cerca di capire perché. L'articolo TV,: “Cacciatori deidel sud, l’ultimo...