TV | Rai5 | “Cacciatori dei mari del Sud” | gli uomini di Lamalèra

meteoweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) A sud del Triangolo dei Coralli, nel piccolo villaggio diin Indonesia, vive un popolo che è sopravvissuto per secoli grazie alla caccia del capodoglio, una delle balene più grandi del mondo. Lo racconta l’esploratore Will Millard nel nuovo episodio della seriedeidel, in onda domenica 25 marzo alle 14.55 su. Millard, ospite per un mese di un pescatore del luogo, cercherà di capire perché qui si pratica ancora la caccia al capodoglio – un solo esemplare può nutrire un’intera comunità – e si chiede fino a quando il popolo dipotrà resistere ai cambiamenti del mondo moderno. L'articolo TV,: “Cacciatori deidel Sud”, glidisembra essere il primo su Meteo Web.