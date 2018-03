TV | Rai3 | a “Quante Storie” l’obiettivo dello sviluppo sostenibile del pianeta

meteoweb.eu

: Stamane guardavo su rai3 speciale Parlamento il pd intervistato dice'sembrava il mercato delle vacche' poi ha corre… - carinadonofrio : Stamane guardavo su rai3 speciale Parlamento il pd intervistato dice'sembrava il mercato delle vacche' poi ha corre… - BlogSocialTv1 : Rai3 Tutta Salute raccoglie 341.000 spettatori (5.3%). Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 488.000 spettatori (6.1%).… -

(Di domenica 25 marzo 2018) La data fissata dall’Onu per raggiungere gli obiettivi di unodelè l’anno 2030. Dalla fame alla povertà, dal clima alle guerre, sono molti i problemi da superare, tanto da far pensare che confidare in un mondo migliore sia solo un’utopia. Ma è davvero così? Se ne parla adi lunedì 26 marzo con l’economista e statistico Enrico Giovannini, intervistato da Corrado Augias, in onda alle 12.45 su. Conclude la puntata un reportage da Campi Bisenzio, che racconta una storia di resistenza culturale in Italia. L'articolo TV,: a “Quante Storie” l’obiettivodelsembra essere il primo su Meteo Web.