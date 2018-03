TV | Rai1 | a Linea Verde “Sanremo in Fiore”

meteoweb.eu

: Con 'Linea Bianca' alla 'scoperta' di Belluno e le sue montagne. #Rai1 sabato 17 marzo 2018 ??… - TgrVeneto : Con 'Linea Bianca' alla 'scoperta' di Belluno e le sue montagne. #Rai1 sabato 17 marzo 2018 ??… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 24 marzo alle 12.20 su Rai1 #LineaVerde… va in città sarà dedicata ai luoghi cari a San Pio… -

(Di domenica 25 marzo 2018) La primavera arriva supassando per la Riviera dei fiori., in onda domenica 25 marzo alle 12.20 su, ha seguito un evento molto importante per il calendario turistico della Liguria e per tutti gli amanti della natura:in. Il tema scelto per questa edizione della sfilata dei carri che annualmente rinnova la tradizione del “Carnevale dei fiori” nato nella Belle Epoque, è lo sport. Sanremo può intatti fregiarsi del titolo di Città europea dello sport 2018, nomina di recente ufficializzata a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo. Daniela Ferolla e Patrizio Roversi racconteranno i carri che, come da tradizione, hanno seguito il percorso di tra il lungomare Calvino, il piazzale Dapporto, la porzione di pista ciclabile parallela a via Nino Bixio sino ai giardini Vittorio Veneto. Quanto ai carri, rispettando il tema dato, ogni Comune partecipante ...