TV | Rai Storia | a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Jonas Salk

TV - Rai Storia : a “Mille Papaveri Rossi” il ritratto di Goebbels - ministro delle propaganda nazista : L’uomo che ha plasmato le parole, le immagini e i suoni della Germania nazista: Joseph Goebbels. Uno dei gerarchi nazisti più in vista e capace di controllare informazione e vita culturale di un intero Paese. Lo racconta il documentario “Goebbels: ministro della propaganda”, in onda domenica 25 marzo alle 14.50 su Rai Storia per “Mille Papaveri Rossi”. E’ il ritratto di un uomo che giurò fedeltà a Hitler fin dai primi momenti e non se ne separò ...

Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia - Rai3/ K.Schüttler nel cast : info streaming (oggi - 22 marzo) : Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Katharina Schüttler e Christian Friedel, alla regia Oliver Hirschbiegel,(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Anas : un documentario Rai racconta 90 anni di storia : È stato presentato questa mattina in anteprima a Roma dal presidente di Anas Ennio Cascetta, presso la Casa del Cinema, il documentario dal titolo “Strade – 90 anni di storia italiana” realizzato da Rai Cultura in collaborazione con Anas (Gruppo FS Italiane). Insieme al presidente di Rai Com, Roberto Nepote, e al vicedirettore responsabile di Rai storia, Giuseppe Giannotti, erano presenti all’anteprima anche la regista Sabrina Salvatorelli, gli ...

Anas : ‘Strade – 90 anni di storia italiana’ - il racconto in documentario Rai : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Corrono sulle strade 90 anni di storia italiana. Dalla fine degli anni ’20, in piena epoca fascista, a quelli della seconda guerra mondiale, dalla ricostruzione e dal miracolo economico ai nostri giorni, tappa dopo tappa, il cammino dell’Anas si è snodato e intrecciato con gli avvenimenti più importanti che hanno segnato lo sviluppo del Paese. E a ripercorrerle è ora il documentario dal titolo ...

Anas : ‘Strade – 90 anni di storia italiana’ - il racconto in documentario Rai (2) : (AdnKronos) – Attraverso filmati dell’epoca e interviste si ripercorre il grande impegno dell’azienda delle strade nel contribuire alla costruzione prima, e al potenziamento poi, degli assi strategici del Paese. Basti pensare che nel 1928, in piena epoca fascista, la neonata A.A.S.S. ebbe il compito di ‘depolverizzare” le principali arterie stradali in un momento in cui la circolazione avveniva per lo più a bordo ...

Anas : ‘Strade – 90 anni di storia italiana’ - il racconto in documentario Rai (3) : (AdnKronos) – Nel documentario, che deve molto anche al contributo di storici e specialisti del settore, come i professori Stefano Maggi dell’Università di Siena e Leandra D’Antone dell’Università di Roma ‘La Sapienza”, si alternano più voci: la storia dell’azienda, infatti, è raccontata attraverso i ricordi dei cantonieri di ieri e di oggi e attraverso le testimonianze del presidente Ennio Cascetta e ...

Meghan Markle e Harry : tRailer di Royal Romance - il film sulla loro storia d'amore : Leggo. Si avvicina sempre di più il 19 maggio, data nella quale si terrà il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, e i tabloid e portali online si sono già...

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’Antichità” pagine di storia greca : I Trecento spartani alle Termopili e la sconfitta degli ateniesi a Siracusa: due eventi che inquadrano il V secolo a.C., il secolo d’oro delle città-stato greche, il secolo del teatro, della filosofia, dello sviluppo della democrazia, ma anche il secolo del tramonto consumato nella guerra tra Sparta e Atene. Li racconta Cristoforo Gorno nel nuovo appuntamento con “Cronache dall’Antichità. Dal Mito alla storia”, in onda lunedì 19 marzo alle ...

Diretta Milano-Sanremo 2018/ Streaming video Rai : Vincenzo Nibali vincitore - lo Squalo è nella storia! : Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e Streaming video, percorso e vincitore. Dopo il successo della Due Mari Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:29:00 GMT)

Lo straordinario racconto “Palazzo vecchio : una storia di arte e potere” in prima tv su Rai3 : Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo vecchio e` uno dei monumenti più iconici al mondo, ma soprattutto una delle testimonianze più luminose di come potere e arte siano indissolubilmente legate tra loro.Lo straordinario museo – che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d’Italia e tuttora sede del Comune di Firenze – è protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico ...

Tomb Raider 2018. Ci sono voluti 20 anni ma la nuova Lara Croft è tutta un’altra storia : Come una qualsiasi valletta era diventata famosa principalmente per essere tettona, in un’era in cui i videogiochi in ambiente 3D erano disegnati a poligoni giganti. Lara Croft aveva un grosso angolo al posto delle tette ma tanto bastava per il facile scandalo (per i genitori e i media) e il facile eccitamento (dei compratori). In shorts e treccia era stata protagonista di tre avventure (i primi tre Tomb Raider) molto influenti nel mondo ...