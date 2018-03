Turismo | record di stranieri | 60 milioni nel 2017

Turismo - Federalberghi Veneto : per le Dolomiti una stagione da record : Veneto: le Dolomiti tra le mete più ambite dall’inverno alla primavera. Grazie a una stagione ricca di neve e di iniziative, da Cortina a tutto il Cadore, fino ad Asiago con le sue piste da fondo, la montagna veneta realizza un risultato decisamente positivo. Bene anche le prenotazioni per la prossima Pasqua, che, grazie al calendario favorevole, si preannuncia come il prolungamento di una stagione sciistica invernale di tutto rispetto. È quanto ...

Turismo : Veratour chiude 2017 con fatturato record a 240 mln (+15%) : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – Numeri positivi e in crescita per Veratour nel 2017. Il tour operator fondato nel 1990 chiude l’esercizio con ricavi record a 240 mln (+15%) e un ebt, utile prima delle imposte, di 11,5 mln di euro. Il piano triennale 2018-2020 prevede una crescita del valore della produzione pari a circa il 7% annuo, sempre riconfermando alti valori di redditività, con l’obbiettivo di arrivare a 250 mln di ...

Turismo - nel 2017 60 mnl arrivi dall'estero. Franceschini : record : Roma, 1 mar. , askanews, Segno più per il Turismo nel 2017 secondo i dati Istat resi noti oggi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo: gli arrivi nelle strutture ricettive ...