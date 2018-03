Turchia | italiano scomparso a Istanbul da due settimane | indagine dei carabinieri

ilfattoquotidiano

: Turchia, italiano scomparso da due settimane a Istanbul #turchia - MediasetTgcom24 : Turchia, italiano scomparso da due settimane a Istanbul #turchia - EnrichettaNegri : RT @MediasetTgcom24: Turchia, italiano scomparso da due settimane a Istanbul #turchia - RadioLondra_ : 16:05 | Turchia, italiano scomparso da due settimane a Istanbul -

(Di domenica 25 marzo 2018) Nessun messaggio ai parenti né agli amici. L’ultima traccia: un volo pere l’atterraggio nella capitale turca. A partire da quel momento, solo silenzio. Da duenon si hanno più notizie di Alessandro Fiori, partito da Soncino, nel Cremonese, dove vive, per poi decollare dall’aeroporto di Linate verso. Lì si fermano le certezze. Di lui non si è saputo più nulla, non sono state avanzate richieste di riscatto. I genitori, che sono poi volati in, non sono riusciti a contattarlo perciò si sono rivolti aidi Soncino, che hanno avviato le indagini. È partita così un’allerta internazionale che coinvolge Europol e Interpol, con la denuncia di scomparsa che dall’Italia è arrivata a. Mentre la Farnesina fa sapere che “il consolato generale disegue fin dal primo momento e con la massima attenzione il ...