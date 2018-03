Tuchel | no al Bayern Monaco | in pole per la panchina dell’Arsenal

calcioweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) Si avvicina sempre di più la fine dell’avventura di Arsene Wenger all’Arsenal, dopo l’ultima stagione non certo esaltante in Premier, secondo rivista tedesca ‘Kicker’ passi in avanti per il successore: si tratta dell’ex tecnico del Borussia Dortmund, Thomas, che avrebbe declinato un’offerta del. Secondo la Bild e Sueddeutsche Zeitung, il 44enne allenatore tedesco sarebbe stato contattato dal– riporta appunto ‘Kicker’ –però sarebbe ad un passo dall’Arsenal, trattativa avviata, importante svolta in arrivo. L'articolo, no al: inper ladell’Arsenal sembra essere il primo su CalcioWeb.