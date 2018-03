Trento : bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata : Il triste episodio è avvenuto a Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilità avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Bimba inglese nasce prematura a Trento : sul web è gara di solidarietà per la piccola Matilda : Alla nascita la piccola Matilda, venuta al mondo 15 settimane in anticipo rispetto al previsto, pesava appena 600 grammi. E' figlia di una coppia inglese in vacanza a Venezia ma aveva fretta di nascere e non ha aspettato il...