Trenitalia | Frecciabianca straordinari su direttrice adriatica 29 marzo e 3 aprle

Pasqua - Trenitalia : corse straordinarie Frecciabianca sulla direttrice adriatica : In occasione delle festività Pasquali, e per venire incontro alla forte domanda di mobilità, Trenitalia ha organizzato due coppie di Frecciabianca straordinari che nelle giornate del 29 marzo e 3 aprile viaggeranno lungo la direttrice adriatica Milano/Torino – Lecce. Giovedì 29 marzo due treni straordinari partiranno da Torino Porta Nuova e da Milano Centrale diretti a Lecce. Il primo, Frecciabianca 30255, in partenza dal capoluogo ...