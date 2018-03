Travaglio : se Di Maio fa governo con Lega sarà linciato : Travaglio, se Di Maio fa governo con Lega sarà linciato. Finita la collaborazione istituzionale riforme sociali con Pd. Lo dice il direttore del Fatto Quotidiano,... L'articolo Travaglio: se Di Maio fa governo con Lega sarà linciato proviene da Roma Daily News.

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio : Ieri c'è stato il vertice dei leader di centrodestra, che per oggi hanno proposto un incontro congiunto tra tutti i capigruppo designati. Di Maio si nasconde? ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Violante: il Pd faccia come M5s e Lega se vuole salvarsiDIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato, di M. Maldo

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa per diritto divino. Deve darsi una mossa per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

Quale Governo - Travaglio : “A chi deve guardare Di Maio? Il programma M5s prevede misure tipicamente di sinistra” : “Comporre un Governo è cosa difficile, probabilmente toccherà a Di Maio fare qualcosa”. Così è stata introdotta la diretta organizzata da Loft con Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro sul futuro politico del nostro paese. “A chi si dovrebbe rivolgere il M5s? Grillo ha sempre guardato al centrosinistra – spiega il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio -. Poi sono stati abili a dipingersi come né di ...

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

Luigi Di Maio - l'avvertimento di Travaglio : 'Attento a non fare come Bersani nel 2013 - chiedi i voti al Pd' : 'Se Di Maio vuole i voti del Pd derenzizzato e di LeU , glieli chieda'. Da 10 giorni ormai Marco Travaglio ha clamorosamente spostato ritarato il Fatto quotidiano spostandolo sull'asse di un ...

Marco Travaglio : "Di Maio non rifaccia l'errore di Bersani" : Luigi Di Maio non rifaccia l'errore che fece Pierluigi Bersani dopo le elezioni del 2013 e chieda al Pd e Leu i voti per formare un governo. È quanto sostiene Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, nel suo editoriale in prima pagina dal titolo "Gli opposti cretinismi".Travaglio spiega ai 5 stelle, che hanno preso il 32,7% alle elezioni del 4 marzo, come costruire una maggioranza del 50% più uno.Bisogna costruirla: non ...

Marco Travaglio - i consigli per Luigi Di Maio dalla politica a come deve parlare : Finita la campagna elettorale, Marco Travaglio si è liberato del fardello di dover sorvolare sulle migliaia di corbellerie combinate da Luigi Di Maio e grillini vari. Godendo di incondizionata stima ...