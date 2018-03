Travaglio Casellati rappresenta la casta Di Maio? Stia attento

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Cosa ha detto Marco Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Marco Travaglio : "Elisabetta Casellati è la quintessenza della casta che la Lega e i 5 stelle volevano cancellare" : "Elisabetta Casellati è la quintessenza della casta che Lega e Movimento 5 stelle volevano cancellare". Lo ha detto Marco Travaglio intervistato da Lucia Annunizata a Mezz'ora in più su RaiTre parlando dell'elezione della senatrice di Forza Italia alla seconda carica dello Stato."Fosse per me - ha continuato Travaglio - la Casellati non farebbe nemmeno l'amministratore di condominio. Casellati è in assoluto impresentabile, ...

Casellati vs Travaglio - doppio scontro tv : ‘Questa signora dice puttanate’ Video : Maria Elisabetta Alberti Casellati è il nuovo presidente del Senato [Video]. La #Casellati, candidata a Palazzo Madama in quota Forza Italia, nel partito di Berlusconi sin dal 1994, ha ottenuto i voti di M5S e Lega, dopo il blitz di Matteo Salvini contro il candidato di bandiera forzista Paolo Romani. In queste ore, fioccano sui mass media biografie più o meno lusinghiere nei confronti della neo eletta seconda carica dello Stato. Tra gli aspetti ...

Travaglio e le “puttanate” della Casellati sui processi di Berlusconi - appena condannato. Lo scontro a Otto e Mezzo : La neoeletta presidente del Senato, la Berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2013 è senatrice per il Popolo della Libertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la Casellati ha un confronto con Marco Travaglio, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio Berlusconi, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattività della legge Severino. Quando Travaglio ricostruisce le ...