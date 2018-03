Trauma psicologico | ecco come può cambiare la vita di una persona

Blastingnews

: Il trauma psicologico? È indelebile e spacca in due la personalità di chi lo ha vissuto - LaStampa : Il trauma psicologico? È indelebile e spacca in due la personalità di chi lo ha vissuto - cicogni_claudio : Trauma psicologico: una cicatrice indelebile che condiziona la personalità - infoitsalute : Trauma psicologico: una cicatrice indelebile che condiziona la personalità -

(Di domenica 25 marzo 2018) Ilè un evento che la mente dell'essere umano non è riuscito a metabolizzare. L'evento incriminato rimane vivo nella mente e non è soggetto ad un decadimento. Ilè appunto connesso ad un singolo avvenimento che ha spaventato in maniera estrema ladi un essere umano e alcune volte anche dei familiari. Chi lo vive lo identificauna seria minaccia per la propria. La sindrome di stress è stata riconosciuta in seguito ad alcune osservazioni di reduci della guerra mondiale. In questo caso la definizione che venne data fu 'Stress da Granata', che indicava ildi un militare che viveva con la paura di un bombardamento imminente; si installa nella mente e distoglie l'attenzione su qualsiasi altro tipo di pensiero. I sintomi dissociativi I sintomi dissociativi procurano una discontinuità nella coscienza. Onno Van Der Hart, luminare sulla tematica in ...