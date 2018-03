calcioweb.eu

: Tragedia scuote il mondo del #calcio: muore in campo un 25enne [NOME e DETTAGLI] - CalcioWeb : Tragedia scuote il mondo del #calcio: muore in campo un 25enne [NOME e DETTAGLI] -

(Di domenica 25 marzo 2018) Ildelpiange un altro morto a sole tre settimane dal decesso di Davide Astori. Durante un incontro (giocato ieri) del campionato di terza divisione croata, la Treća HNL, è morto Bruno Boban, esterno destro del Marsonia. Boban, non ancora 26enne, si è accasciato al suolo dopo aver accusato un collasso. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane calciatore. L'articoloildelinunsembra essere il primo suWeb.