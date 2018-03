Tragedia in campo - 25enne collassa e muore : Tragedia in campo in Croazia. A tre settimane dalla scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori , ancora un lutto scuote il mondo del calcio. Durante una gara di terza divisione del campionato croato tra Marsonia e Pozega Slavonija è morto in campo, a causa di un collasso , il 25enne Bruno Boban. L'OSPEDALE - Dopo essere ...

Croazia - Tragedia nella terza serie : giocatore muore in campo : ROMA - Ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria ...

Tragedia sul campo da calcio - giocatore si accascia durante la partita e muore : Tragedia sui campi di calcio. Il 25enne esterno destro Bruno Boban è morto al 15' della partita tra Marsonia e Pozega Slavonija, valida per la terza divisione (la Tréca HNL)....

Tragedia scuote il mondo del calcio : muore in campo un 25enne [NOME e DETTAGLI] : Il mondo del calcio piange un altro morto a sole tre settimane dal decesso di Davide Astori. Durante un incontro (giocato ieri) del campionato di terza divisione croata, la Treca HNL, è morto Bruno Boban, esterno destro del Marsonia. Boban, non ancora 26enne, si è accasciato al suolo dopo aver accusato un collasso. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane calciatore. L'articolo Tragedia scuote il mondo del calcio: ...

Tragedia in Croazia : Bruno Boban muore in campo : TORINO - Un'altra tragica notizia sconvolge il mondo del calcio a tre settimane dalla scomparsa di Davide Astori. Il 25enne Bruno Boban ha perso la vita dopo essere stato vittima di un collasso in campo nella sfida , valida per la terza divisione ...

Croazia - Tragedia in campo : Bruno Boban vittima di un collasso : Sportske Novosti Ancora un lutto nel mondo del calcio, a sole tre settimane dall 'improvvisa scomparsa di Davide Astori . Questa volta la tragica notizia giunge dalla Croazia, dove ha perso la vita il 25enne esterno destro Bruno Boban, ...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la Tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...