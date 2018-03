: Rogo in una ditta di recupero di materiale plastico, scatta l'allarme ambientale [news aggiornata alle 09:56] - repubblica : Rogo in una ditta di recupero di materiale plastico, scatta l'allarme ambientale [news aggiornata alle 09:56] - 7593c267b7d644b : RT @repubblica: Rogo in una ditta di recupero di materiale plastico, scatta l'allarme ambientale [news aggiornata alle 10:56] - repubblica : Rogo in una ditta di recupero di materiale plastico, scatta l'allarme ambientale [news aggiornata alle 10:56] -

Grande incendio all'alba nel deposito di una ditta di recupero di materiale plastico, a Pianezza, in provincia di. Le fiamme si sono sviluppate nel piazzale esterno della ditta, investendo un'area di almeno 5000 mt quadri. Su posto sono al lavoro suqdre di Vigili del Fuoco. Avvisati anche i tecnici Arpa per monitare gli effetti nell'aria dei veleni che si stanno sprigionando con la combustione. Su posto anche i Carabinieri. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.(Di domenica 25 marzo 2018)