Torino Tacco 12 baby squillo gestite da Enrico The King Marchesi

Incredibile Torino - nella prossima stagione può cambiare tutto l’attacco! : stagione deludente per il Torino, la squadra di Mazzarri è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, l’arrivo dell’ex Napoli inizialmente aveva portato benefici, poi una serie di risultati negativi. Il presidente Cairo sta studiando la strategia per la prossima stagione, tiene banco la situazione legata la mercato. Nel dettaglio importanti indiscrezioni per l’attacco che dovrebbe subire una vera e propria ...

Torino - Salvini all'attacco : "Razzista è chi dirige il Museo Egizio" : Il leader della Lega sull'ipotesi di reato per il giovane padano Crippa che aveva diffuso un falso video contro gli sconti agli arabi decisi dal Museo torinese

Calciomercato - Samp - Torino e Milan all’assalto : ecco l’obiettivo per l’attacco! : Ultimi giorni di Calciomercato, si pensa all’immediato ma anche per il futuro. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ un calciatore valutato da Sampdoria, Torino e Milan è l’attaccante Tyler Roberts, classe 1999 considerato uno dei migliori talenti per il reparto avanzato, calciatore di proprietà del West Bromwich Albion. Si tratta di una soluzione per la prossima stagione, difficile infatti imbastire la ...

Torino - Mazzarri parla dell’attacco : Belotti - Niang e Ljajic : “Diamo merito al Sassuolo. Abbiamo capito perche’ ha vinto con Inter e Samp e pareggiato a Roma. Abbiamo incontrato un grande avversario che ci ha messo molto in difficolta’. Niang? Tutti possiamo fare meglio”. Il tecnico del Torino Walter Mazzarri non e’ pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi e, ai microfoni di Rai Sport, parla dei margini di crescita della sua squadra, specie quando torneranno in forma ...

Torino - i convocati di Mazzarri : le indicazioni in attacco : Il Torino torna in campo dopo il successo contro il Bologna. Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 23 calciatori per la partita di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo (calcio d’inizio ore 15), seconda giornata di ritorno della Serie A Tim 2017/18. Assente Belotti, c’è Ljajic. PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Antonio BARRECA, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo ...

Torino - il via vai in attacco potrebbe concretizzarsi : il punto : In casa Torino con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina in luogo di Mihajlovic, anche le logiche di mercato sono variate. Se infatti sino a qualche settimana fa sembrava certo l’addio di Sadiq, questa ‘soluzione’ ancora non si è verificata. Il motivo è presto detto. Innanzi tutto il tecnico granata ha chiesto ed ottenuto la possibilità di valutare tutta la rosa per qualche settimana, senza cessioni nella prima parte ...

Calciomercato Torino - importante ritorno di fiamma per l’attacco : Cairo prepara il blitz? : 1/13 LaPresse/PA ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : mosse in attacco di Torino ed Udinese - sorpresa del Genoa e conferme in casa Fiorentina : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Torino alla ricerca del vice-Belotti, Mazzarri ha fatto una richiesta ben precisa che ha un nome e un cognome: Giampaolo Pazzini. L’attaccante del Verona è un pupillo del tecnico toscano che lo ha avuto ai tempi della Sampdoria. Petrachi sta provando ad accontentare il proprio tecnico ma molto dipenderà da cosa deciderà per il suo futuro Pazzini. Il Genoa, come del ...