Torino | in fiamme deposito di materie plastiche a Pianezza | in corso i monitoraggi di Arpa

Torino - lanciafiamme artigianale per spaventare i passanti : denunciati cinque ragazzi : Il Carnevale è finito, ma ancora c'è chi si diverte a spaventare la gente con brutti scherzi e bravate. cinque ragazzi, non più proprio giovanissimi perché tutti tra i 20 e i 25 anni,hanno inventato ...

Torino - fiamme alla Sacra di San Michele : brucia tetto convento : Il convento, situato ai piedi della Chiesa, costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 chilometri da Torino, attira ogni anno centomila visitatori da tutto il mondo. Vi ...

